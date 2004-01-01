Партнерский материал: «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» открыл новый дилерский центр в Москве

17 апреля 2018 года начал свою работу новый центр продаж ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт». Центр построен в формате городского шоу-рума и оформлен по индивидуальному дизайн-проекту. Центр располагает выставочной зоной для 6 новых легковых автомобилей, а также дополнительной презентационной зоной на 5 автомобилей в витрине. S-Class и AMG зоны, выделенная зона выдачи, а также кафе позволяют клиентам окунуться в Мир «Мерседес-Бенц» и выбрать наиболее подходящий автомобиль в самом центре Москвы. Общая площадь шоу-рума составляет 600 кв. м.



Отличительной особенностью центра являются консультационные зоны центра, оборудованные сенсорными экранами, которые предоставляют клиентам дополнительную возможность в интерактивном режиме познакомиться с техническими новшествами автомобилей «Мерседес-Бенц» и легко сконфигурировать индивидуальную комплектацию.



ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» является партнером АО «Мерседес-Бенц РУС» с 2003 г.

