 Партнерский материал. Компания Alltech приглашает птицеводов — Агроинвестор
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Компания Alltech приглашает птицеводов
Июнь 2018
Компания Alltech приглашает специалистов птицеводческих предприятий на семинар в Белгороде
Фото: Alltech

Семинар состоится 25 июля в гостинице Континенталь.

Во время семинара учёные и практики расскажут о снижении зависимости от антибиотиков, влиянии микотоксинов на метаболизм и продуктивность племенной птицы, разнообразии органических микроэлементов. В рамках мероприятия будет представлен практический глобальный опыт Alltech в птицеводстве.

Во время мероприятия участников ожидает интерактивная дискуссия с экспертами отрасли.

Участие в семинаре бесплатное.

В качестве приглашённых спикеров выступит Ричард Мёрфи, доктор наук и директор по научно-исследовательской работе Европейского центра бионаук Alltech. Также свои лекции подготовил Тревор Смит, профессор кафедры животноводства и птицеводства Гуэлфского университета Канады с 30-летним исследовательским опытом в области микотоксинов.

Семинары будут интересны руководителям, технологам и специалистам по кормлению, а также ветеринарным врачам.

Вы можете ознакомиться с программой мероприятия на сайте.

Если вы хотите принять участие, свяжитесь с Серафимой Семеновой по телефону +7−916−094−90−93, электронной почте ssemenova@alltech.com.

Показать еще
Рекомендации
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией