Семинар состоится 25 июля в гостинице Континенталь.

Во время семинара учёные и практики расскажут о снижении зависимости от антибиотиков, влиянии микотоксинов на метаболизм и продуктивность племенной птицы, разнообразии органических микроэлементов. В рамках мероприятия будет представлен практический глобальный опыт Alltech в птицеводстве.

Во время мероприятия участников ожидает интерактивная дискуссия с экспертами отрасли.

Участие в семинаре бесплатное.

В качестве приглашённых спикеров выступит Ричард Мёрфи, доктор наук и директор по научно-исследовательской работе Европейского центра бионаук Alltech. Также свои лекции подготовил Тревор Смит, профессор кафедры животноводства и птицеводства Гуэлфского университета Канады с 30-летним исследовательским опытом в области микотоксинов.

Семинары будут интересны руководителям, технологам и специалистам по кормлению, а также ветеринарным врачам.

Вы можете ознакомиться с программой мероприятия на сайте .

Если вы хотите принять участие, свяжитесь с Серафимой Семеновой по телефону +7−916−094−90−93, электронной почте ssemenova@alltech.com.