В 34-й раз учёные, практики бизнесмены со всего мира делились своими идеями в области предпринимательства, сельского хозяйства и пивоварения. Ознакомьтесь с обзором некоторых выступлений. Запись конференции доступна на Alltech Idea Lab 2018.



Гений эпохи Возрождения Леонардо да Винчи создавал чертежи немыслимых в то время велосипедов, парашютов, танков и подводных лодок. Сталкиваясь с трудностями, он продолжал записывать и зарисовывать на бумаге идеи и мысли, порой небрежно и хаотично. В этих бумагах считывается установка, которую да Винчи повторял, когда испытывал сложные времена с изобретением чего-то нового: «Я не поддамся трудностям».



500 лет спустя Марк Лайонс, президент Alltech, выступил на конференции идей Alltech ONE18. Перед 4-хтысячной аудиторий он рассказал о другом гении, известном тем, что также как и да Винчи, фиксировал все свои мысли в записной книжке. Пирс Лайонс, отец Марка и основатель Alltech, был мастером в области питания, пивоварения, инноваций и устойчивого развития. И у него тоже была своя аффирмация для преодоления трудностей: «Мы покорим реальность».



«Если вы подумали о чем-то, запишите эти мысли», — сказал Марк залу. Хотя фиксирование идей в записной книжке не единственное сходство между да Винчи и Лайонсом. В своей книге «Как мыслить подобно Леонардо да Винчи» Майкл Гелб описывает семь характеристик, развитие которых поможет приблизиться к гениальности да Винчи. Марк сравнил своего отца и да Винчи по этим семи пунктам:



1. Любопытство: да Винчи всегда задавал вопрос «А что если?»: А что если человек полетит как птица? А что если искусство изменит мир? Д-р Лайонс также был известен бескомпромиссными вопросами, подвергающими сомнению статус-кво. Например, что, если мы сможем снизить уровень загрязнений от животноводства? Что если мы сможем кормить животных более натуральными кормами? Что если мы сможем соединить работу на ферме и технологии?



2. Подтверждение: способность учиться на своих ошибках была вдохновляющей чертой да Винчи. Проверка теорий на практике является важной составляющей процесса создания нового, будь то изобретение технологии или образование компании.



«Он не верил, что он лучше других, — говорит Марк о своем отце. — Он не верил, что был уникальным человеком. Он был очень скромным».



3. Чувствительность: в эпоху доступности технологий, когда люди буквально приклеиваются к своим телефонам, что бы сказал о них да Винчи, который задействовал все органы чувств? Пирс Лайонс вложил очень много времени и сил в свои две родины — Кентуки и Ирландию, где он постоянно собирал международные мероприятия и построил уникальные производства виски. Его приверженность родным местам и общности вдохновляла людей, они переставали залипать в телефонах и начинали обращать внимание на окружающий их мир.



4. Неопределенность: способность действовать в условиях неизвестности. Да Винчи признавал, что он не может знать всего. Вместе с этим, стремление изучать новое является важным шагом на пути к гениальности. Д-р Лайонс был известен еще и тем, что взращивал чувство любопытства не только в себе, но и в других людях. Он финансировал программы обучения, участие в конференциях и языковые курсы для своих сотрудников.



«Мозг никогда не устанет учиться», — сказал однажды да Винчи.



5. Искусство и наука: Часто люди приписывают себе склонности либо к искусству, за которое отвечает правое полушарие, либо к науке, за которое отвечает левое полушарие. Тем не менее, чтобы достичь гениальности как у да Винчи необходимо найти баланс между развитием обоих полушарий. Да Винчи был художником, но он также был инженером, ботаником и изобретателем. Пирс Лайонс был ученым, имевшим выдающиеся способности в области ферментации. Он также был человеком с очень хорошим вкусом и творческими способностями, которые позволили ему создавать сорта пива, удостоенные почетных наград. Ключ ко всему — баланс.



6. Тело: «Ваш ум следует за вашим телом», — говорил да Винчи.



Леонардо да Винчи и Пирс Лайонс верили: в здоровом теле — здоровый дух. Поэтому д-р Лайонс каждое утро выходил на пробежку и устраивал забеги во время ежегодных международных конференций Alltech. Он понимал насколько важно иметь в компании здоровых и счастливых сотрудников.



7. Соединять: да Винчи жил в связке с миром, с окружающей средой, с искусством. А вот д-ру Лайонсу было интересней создавать связи с людьми, подчеркивает Марк.



«Он постоянно хотел соединять и собирать людей вместе», — объясняет Марк.



Сходство между Леонардо да Винчи и Пирсом Лайонсом поражает. Их объединяет еще одна важная черта, стоящая над всеми остальными — это целеустремленность. Цель да Винчи состояла в изобретении. Целью Пирса Лайонса было сделать вклад в устойчивость мира.



«Сегодня люди хотят работать в компаниях и организациях с большой целью, — говорит Марк. -Если у вашей компании нет цели, люди не захотят с вами работать».



В конечном счете, эти два гения задали планку. Возможно, не все смогут стать Леонардо да Винчи или Пирсом Лайонсом, но эти семь шагов помогут каждому из нас найти свою большую идею.



«Мы не можем заменить Пирса Лайонса, никто не сможет, — сказал Марк залу. — Но если мы начнем думать как он, если у нас будет 10 человек, 100 человек, 1000 человек, думающих как он, представьте, чего мы сможем достичь вместе».



Видео выступления доступно на Alltech Idea Lab 2018.



Следующая конференция идей Alltech ONE19 пройдет с 19 по 21 мая 2019 года. Если вы хотите принять участие, напишите нам на russia@alltech.com.

