Приглашаем принять участие в Заседании «Grain Session-30» 19 июля 2018 года, которое проводит Российский зерновой союз при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.



В рамках заседания будут рассмотрены вопросы:

- Подводя итоги сезона — успехи и провалы



- Долгосрочная стратегия развития зернового комплекса



- Начало уборки-2018 прогнозы и ожидания урожая, перспективы регионального валового сбора зерна — где покупать, когда продавать?



- Качество зерна нового урожая — первые оценки



- Прогнозные балансы зерновых культур



- Сценарии развития конъюнктуры российского рынка зерна и масличных в первой половине сезона. К чему следует готовиться?



- Современная логистика



- Перспективы развития контейнерных перевозок зерновых грузов в России



- Российский и мировой рынок подсолнечника и продуктов переработки.



- Перспективы нового сезона



- Российский и мировой рынок подсолнечника и продуктов переработки.



- Перспективы нового сезона



- Система распределения заказов — уберизация рынка сельхозпродукции



В дискуссии примут участие:

Джамбулат Хатуов - первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации



Аркадий Злочевский - президент Российского зернового союза



Владимир Петриченко - генеральный директор ООО «ПроЗерно»



Дмитрий Рылько - генеральный директор ООО «ИКАР»



Игорь Павенский - директор аналитического центра АО «Русагротранс»



Юлия Королева - директор ФГБУ «Центр оценки качество зерна»



Юрий Ровинский - руководитель проекта ООО «ПитерЭнергоМаш»



Вячеслав Бакаев - советник президента ПАО «ДВМП»



Вячеслав Китайчик - коммерческий директор Холдинга «Солнечные Продукты»



Валерий Синельников - директор ООО «Вавилов»



Традиционно заседание проводится в рамках «закрытого» клуба с ограниченным числом участников. На заседании обсуждаются актуальные вопросы состояния и сценарных прогнозов развития конъюнктуры зернового рынка, где участникам предоставляется уникальная возможность ведения свободной неформальной дискуссии с представителями органов государственной власти России, ведущими аналитиками отрасли, лидерами зернового сектора, руководителями компаний-операторов рынка зерна и продуктов его переработки, транспортных компаний. Для участия в заседании приезжают руководители крупнейших агрохолдингов и лидеры зернового бизнеса со всей России — от Калининграда до Владивостока, от Северо-Запада до Юга.



Приглашаем Вас и Ваших специалистов принять участие в Заседании «Grain Session-30» 19 июля 2018 года по адресу: г. Москва, Орликов переулок дом 1/11 (Здание Министерства сельского хозяйства), начало в 10.00.

