 Партнерский материал. Российский зерновой союз приглашает на «Grain Session-30» — Агроинвестор
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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Российский зерновой союз приглашает на «Grain Session-30»
Июль 2018
На заседании будут обсуждаться актуальные вопросы состояния и сценарных прогнозов развития конъюнктуры зернового рынка
Фото: Pixabay

Приглашаем принять участие в Заседании «Grain Session-30» 19 июля 2018 года, которое проводит Российский зерновой союз при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.

В рамках заседания будут рассмотрены вопросы:

- Подводя итоги сезона — успехи и провалы

- Долгосрочная стратегия развития зернового комплекса

- Начало уборки-2018 прогнозы и ожидания урожая, перспективы регионального валового сбора зерна — где покупать, когда продавать?

- Качество зерна нового урожая — первые оценки

- Прогнозные балансы зерновых культур

- Сценарии развития конъюнктуры российского рынка зерна и масличных в первой половине сезона. К чему следует готовиться?

- Современная логистика

- Перспективы развития контейнерных перевозок зерновых грузов в России

- Российский и мировой рынок подсолнечника и продуктов переработки.

- Перспективы нового сезона

- Российский и мировой рынок подсолнечника и продуктов переработки.

- Перспективы нового сезона

- Система распределения заказов — уберизация рынка сельхозпродукции

В дискуссии примут участие:

Джамбулат Хатуов - первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации

Аркадий Злочевский - президент Российского зернового союза

Владимир Петриченко - генеральный директор ООО «ПроЗерно»

Дмитрий Рылько - генеральный директор ООО «ИКАР»

Игорь Павенский - директор аналитического центра АО «Русагротранс»

Юлия Королева - директор ФГБУ «Центр оценки качество зерна»

Юрий Ровинский - руководитель проекта ООО «ПитерЭнергоМаш»

Вячеслав Бакаев - советник президента ПАО «ДВМП»

Вячеслав Китайчик - коммерческий директор Холдинга «Солнечные Продукты»

Валерий Синельников - директор ООО «Вавилов»

Традиционно заседание проводится в рамках «закрытого» клуба с ограниченным числом участников. На заседании обсуждаются актуальные вопросы состояния и сценарных прогнозов развития конъюнктуры зернового рынка, где участникам предоставляется уникальная возможность ведения свободной неформальной дискуссии с представителями органов государственной власти России, ведущими аналитиками отрасли, лидерами зернового сектора, руководителями компаний-операторов рынка зерна и продуктов его переработки, транспортных компаний. Для участия в заседании приезжают руководители крупнейших агрохолдингов и лидеры зернового бизнеса со всей России — от Калининграда до Владивостока, от Северо-Запада до Юга.

Приглашаем Вас и Ваших специалистов принять участие в Заседании «Grain Session-30» 19 июля 2018 года по адресу: г. Москва, Орликов переулок дом 1/11 (Здание Министерства сельского хозяйства), начало в 10.00.

Подробная информация и регистрация на мероприятие.

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