Всероссийский день поля — это инновационная платформа, которая предоставляет работникам сельского хозяйства широкие возможности для знакомства с передовыми технологиями и знаниями. Мероприятие организовано в целях эффективного развития агропромышленного комплекса, оказания консультативной помощи сельхозпредприятиям при работе с новейшими достижениями растениеводства, животноводства, сельскохозяйственной техники и оборудования.







Для наглядной демонстрации селекционных достижений и современных технологий в растениеводстве в Липецкой области были заложены опытные делянки различных сельскохозяйственных культур.







В ходе мероприятия также были организованы выставка и демонстрационные показы сельскохозяйственной техники в полевых условиях и при проведении технологических операций (почвообработка, посев, уход за культурами, уборка).







Компания «Лилиани» ежегодно принимает участие во Всероссийском дне поля. В 2018 году на стенде ростовского производителя были представлены лидер продаж бункер-перегрузчик БП25/31, зерноупаковочная машина МЗУ-01 с верхней загрузкой и зерноразгрузочная машина МЗР-300, предназначенная для выгрузки зерна из пластиковых рукавов, а также автомобильный перегрузчик для приемки зерна и прочих сыпучих грузов МВА-450.

