 Партнерский материал. Компания «Лилиани» стала участником Всероссийского дня поля — Агроинвестор
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Партнерский материал. Компания «Лилиани» стала участником Всероссийского дня поля
Июль 2018
С 5 по 7 июля в Липецкой области, с. Бруслановка прошла уникальная для России агропромышленная выставка — «Всероссийский день поля — 2018». Организаторами мероприятия выступили Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Администрация Липецкой области. Компания «Лилиани» традиционно презентовала свою технику и инновационные технологии в рамках мероприятия
Фото: «Лилиани»

Всероссийский день поля — это инновационная платформа, которая предоставляет работникам сельского хозяйства широкие возможности для знакомства с передовыми технологиями и знаниями. Мероприятие организовано в целях эффективного развития агропромышленного комплекса, оказания консультативной помощи сельхозпредприятиям при работе с новейшими достижениями растениеводства, животноводства, сельскохозяйственной техники и оборудования.

Всероссийский день поля

Для наглядной демонстрации селекционных достижений и современных технологий в растениеводстве в Липецкой области были заложены опытные делянки различных сельскохозяйственных культур.

Всероссийский день поля

В ходе мероприятия также были организованы выставка и демонстрационные показы сельскохозяйственной техники в полевых условиях и при проведении технологических операций (почвообработка, посев, уход за культурами, уборка).

бункер-перегрузчик БП25/31

Компания «Лилиани» ежегодно принимает участие во Всероссийском дне поля. В 2018 году на стенде ростовского производителя были представлены лидер продаж бункер-перегрузчик БП25/31, зерноупаковочная машина МЗУ-01 с верхней загрузкой и зерноразгрузочная машина МЗР-300, предназначенная для выгрузки зерна из пластиковых рукавов, а также автомобильный перегрузчик для приемки зерна и прочих сыпучих грузов МВА-450.

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