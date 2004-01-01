 Партнерский материал. В Московской области появилась первая роботизированная ферма c оборудованием «ДеЛаваль» — Агроинвестор
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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. В Московской области появилась первая роботизированная ферма c оборудованием «ДеЛаваль»
Сентябрь 2018
28 августа 2018 года в АО «Зеленоградское» (Пушкинский район, Московская область) состоялось открытие первой роботизированной фермы на 260 голов с оборудованием «ДеЛаваль»
Фото: «ДеЛаваль»

В хозяйстве установлены четыре робота-дояра® VMS™, Навигатор стада™ и охладитель молока DXCE компании «ДеЛаваль». Более того, это первое хозяйство в Московской области, где в сентябре 2018 года будет установлен автоматизированный робот-пушер DeLaval OptiDuo™. Как говорят работники фермы, коровы достаточно быстро адаптировались к новому оборудованию, ведь роботизированное доение не только добровольное, но и бесстрессовое.

В течение 30 лет племзаводом АО «Зеленоградское» руководит Юрий Егорович Валецкий. Юрий Егорович не только добросовестно выполняет свою работу, но и вкладывает в хозяйство душу. Одним из первых в области хозяйство перешло на беспривязную систему содержания коров и доение в доильном зале. Основными видами деятельности предприятия сегодня являются производство молока и молокопродуктов, молочное и племенное животноводство по выращиванию голштинизированного скота на основе холмогорской породы (насчитывается более двух с половиной тысяч голов), выращивание картофеля, зерна и кормовых культур.

В августе 2010 года запущено производство по переработке собственного молока, и на сегодняшний день выпускается широкая линейка молочной продукции. АО «Зеленоградское» поставляет свежие натуральные молочные продукты собственного производства жителям Пушкинского и соседних районов, а также Москвы.

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