Сельскохозяйственные культуры с высоким уровнем протеина востребованы как на внутреннем рынке, так и среди экспортеров. По опыту группы компаний «АгроТерра», при верной технологии сою в полтора раза выгоднее выращивать, чем зерновые. Компания одной из первых в постсоветские годы наладила в Центральной России производство соевых бобов в промышленных масштабах. Сейчас холдинг тестирует и другие высокопротеиновые культуры.



Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) зафиксировала рост спроса на сою на 32% за пять последних лет. Это связано с ростом населения и увеличением потребности в белковой пище. В будущем драйверами потребления будут Индия, Китай, Пакистан, страны Африки. Воспользоваться потенциалом могут российские производители, обрабатывающие плодородные черноземные земли.







«Посевные площади под соей в России растут, но почти 60% полей приходится на Дальний Восток. Производителям для успешного выращивания в центральной части нужно применять правильную, адаптированную технологию и качественные семена, подходящие к их климатической зоне. В «АгроТерре» Центр исследований и новаций последние три года создавал собственный стандарт: тестировал сорта, удобрения, налаживал производство семян. В этом сезоне мы научились получать урожайность в 30,5 ц/га и содержание протеина в бобах до 40%. Сегодня у нас есть готовые инструкции для производства сои и высокопотенциальный семенной материал», — рассказал директор Центра развития агробизнеса «АгроТерра Интегратор» Александр Дащенко.

