 Партнерский материал. «АгроТерра»: нужно возделывать высокопротеиновые культуры — Агроинвестор
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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. «АгроТерра»: нужно возделывать высокопротеиновые культуры
Октябрь 2018
Такой вывод прозвучал в ходе ведущей отраслевой конференции Russian Crop Production-2018/19, которая прошла при поддержке Минсельхоза России
Фото: «АгроТерра»

Сельскохозяйственные культуры с высоким уровнем протеина востребованы как на внутреннем рынке, так и среди экспортеров. По опыту группы компаний «АгроТерра», при верной технологии сою в полтора раза выгоднее выращивать, чем зерновые. Компания одной из первых в постсоветские годы наладила в Центральной России производство соевых бобов в промышленных масштабах. Сейчас холдинг тестирует и другие высокопротеиновые культуры. 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) зафиксировала рост спроса на сою на 32% за пять последних лет. Это связано с ростом населения и увеличением потребности в белковой пище. В будущем драйверами потребления будут Индия, Китай, Пакистан, страны Африки. Воспользоваться потенциалом могут российские производители, обрабатывающие плодородные черноземные земли.

директор Центра развития агробизнеса Александр Дащенко

«Посевные площади под соей в России растут, но почти 60% полей приходится на Дальний Восток. Производителям для успешного выращивания в центральной части нужно применять правильную, адаптированную технологию и качественные семена, подходящие к их климатической зоне. В «АгроТерре» Центр исследований и новаций последние три года создавал собственный стандарт: тестировал сорта, удобрения, налаживал производство семян. В этом сезоне мы научились получать урожайность в 30,5 ц/га и содержание протеина в бобах до 40%. Сегодня у нас есть готовые инструкции для производства сои и высокопотенциальный семенной материал», — рассказал директор Центра развития агробизнеса «АгроТерра Интегратор» Александр Дащенко.

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