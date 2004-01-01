В процессе селекции сахарной свеклы очень важно подобрать и создать исходный генетический материал с нужным набором хозяйственно-полезных признаков, которые будут отвечать интересам и потребностям современного свекловичного рынка. При этом, размножение семян должно обеспечить получение технологичного семенного материала, выращенного и убранного в оптимальных условиях, и с высокими показателями качества семян. А все этапы подработки семян на заводе, такие как: очистка, калибровка, дражирование и покрытие защитным слоем коммерческих партий, должны гарантировать клиенту поставку высококачественных семян, которые дадут дружные всходы в полевых условиях и обеспечат высокую густоту стояния растений в течение всей вегетации.



Семена сахарной свеклы «Марибо» это продукт полного цикла, который ведется специалистами одной компании с первых этапов селекции и до упаковки коммерческих партий на заводе.



Селекция

Основная задача селекционной работы выведение новых линий и подбор из них компонентов гибридов, отвечающим запросам сельскохозяйственного и промышленного производства. Работа селекционеров постоянно направлена на создание и изучение новых материнских и отцовских сортов и линий. В процессе наблюдений за новым материалом ведутся учёты урожая сахара и корнеплодов, обязательно отмечается степень повреждения и степень толерантности к болезням, фиксируется закрепление характеристик, которые были заложены в материал в процессе селекции. Так же обязательно фиксируются проявления всех новых признаков и свойств, которые ранее не были выявлены на сахарной свекле и интересны для изучения, и в дальнейшем могут быть использованы при создании новых гибридов.



Основные усилия селекционеров сахарной свеклы направлены на получение максимального выхода сахара с 1 га. Однако в процессе селекции ученым было необходимо, в том числе, упростить процессы размножения семян и выращивания сахарной свеклы. Так, в начале 1970-ых годов селекционеры получили растения, дающие генетически одноростковые семена. Благодаря этому процесс производства сахарной свеклы стал проще.





Фото: «Марибо»



В наши дни семена сахарной свеклы — это высокоспециализированный товар, произведенный в результате скрещивания генетически одноростковой материнской линии и отцовской линии-опылителя. Чтобы отобрать и закрепить необходимые качества в гибриде, материнская линия должна обладать таким важным свойством, как наличие мужской стерильности (МС). Наличие МС, гарантирует, что будут получены семена с высокой степенью одноростковости, а так же, что семена будут обладать такими свойствами, как оптимальный размер, способность хорошо абсорбировать воду, и т. д.



В процессе наблюдений за новым материалом обязательно производятся многократные определения всхожести и энергии прорастания каждой линии. А так же ученые пытаются добиться максимального выхода кондиционных семян с одного растения и одновременного созревания семян на растении. Такие учеты помогают добиться максимально технологичных семян для каждого нового гибрида.



Все вышеперечисленные свойства являются важными критериями для отбора материнской линии, свойства и характеристики которой предопределяют итоговый результат при создании и получении коммерческих гибридов сахарной свёклы Марибо.



Одноростковость означает, что семя получено на отдельном цветке, а не на соплодии. Высокий процент односемянности является одним из важных параметров селекции.



Семеноводство

Генетически одноростковые семена родительских форм сахарной свёклы выращивают на севере Италии в долине реки По и на юго-западе Франции. Климатические условия, многолетний опыт, высокий профессионализм фермеров в выращивании пропашных культур, а также наличие специальной техники позволяют получить лучшее качество семян именно в этих регионах.



Технология выращивания семян свеклы — сложный и уникальный процесс и много факторов могут влиять на качество получаемой продукции. Процесс длиться около года и состоит из двух стадий.



Первая стадия — производство штеклингов, которая начинается с посева базисных семян в августе (отдельно сеют материнские и отцовские линии). В феврале полученные корнеплоды выдерживают на холоде (процесс термоиндукции) в течении месяца. Этот процесс способствует повышению образования семенных растений и их семенной продуктивности.





Фото: «Марибо»



Второй этап проходит непосредственно на участке гибридизации. Убранные в начале февраля штеклинги, доставляют фермерам, которые будут дальше заниматься производством семян. Они сортируются по размеру и высаживаются в отношении: шесть рядов материнской линии (на основе МС) к двум рядам опылителя (отцовская линия). В течение марта, апреля и мая, эти штеклинги растут и развиваются, образуя цветоносные побеги. Начало цветения наступает в конце мая и длится в течение месяца, а в середине июня семена начинают организовано созревать. В течение всего вегетационного периода специалисты Марибо тесно сотрудничают с фермерами и ведут контроль за всеми основными технологическими процессами. На еженедельной основе все участки инспектируются на предмет проявления болезней и наличие вредителей, во время цветения — на степень фертильности, а в процессе созревания семян ведется мониторинг готовности семян к уборке. По итогам каждого объезда фермерам даются необходимые рекомендации. Такой подход к размножению и выращиванию семян гарантирует оптимальный уход и развитие семенников, и как итог получение качественного семенного материала.



Основная цель в процессе размножения и производства семян состоит в том, чтобы добиться синхронного цветения родительских форм. Выявив на ранней стадии развития отклонения, можно искусственно повлиять на ускорение или замедление развития одного из родителей. Синхронизация цветения необходима для уменьшения доли нежизнеспособных семян в убранном ворохе.



Во второй декаде июля на материнских растениях начинают массово созревать семена. В этот период необходимо правильно определить срок начала обмолота семенников. Ранняя уборка семян замедлит в дальнейшем их прорастание, а поздняя уборка резко снизит урожай. Поэтому специалисты Марибо очень ответственно подходят к этому процессу, и обязательно принимают участие в принятии фермерами решения о сроках начала обмолота урожая.



Собранные семена в течении 5 дней очищают, высушивают и загружают в герметичные биг-бэги, которые доставляются на семенной завод в Дании в г. Холеби, где происходит дальнейшая подработка всех партий и изготовление семян для продажи нашим клиентам.



Производство семян на заводе

На первом этапа производства на заводе семена очищаются от примесей, шлифуются и калибруются на фракции. Следует сказать, что по завершении всех стадий только порядка 25% от поступившего на завод сырья становятся коммерческими семенами с высоким качеством, а оставшиеся 75% отправляются в брак на различных стадиях подготовки и подвергаются утилизации.



Каждая индивидуальная партия семян, полученная от производителя, проходит все этапы отдельно. Перед началом каждого технологического процесса от каждой партии обязательно отбираются образцы, которые проходят анализ на посевные качества, а также анализируется их внешний вид. Это необходимо для правильной регулировки машин и настройки всех процессов на семенном заводе, по результатам каждой проверки делаются необходимые корректировки процесса производства семян. Так же каждая партия сканируется на предмет выполненности зародыша семени с помощью специального оборудования — аналог прибора для МРТ сканирования. Результаты такого сканирования используются для настройки сортировальных машин на заводе, позволяют выбраковать все непригодные для посева семена и добиться максимально высокого качества каждой подготовленной для следующих этапов партии.





Фото: «Марибо»



Важным этапом производственного процесса является шлифование семян. Процесс шлифования — это очень ответственный производственный этап, который требует необходимых навыков, опыта и высокого профессионализма специалистов завода для достижения лучшего результата. Этот процесс позволяет минимизировать количество ингибиторов прорастания семян в оболочке, а так же делает оболочку менее прочной, что способствует более быстрому проникновению влаги в семя при попадании в почву. Во время шлифования необходимо быть очень внимательным. Семена одних гибридов имеют не очень прочную и тонкую оболочку, поэтому такие партии нужно подвергать шлифовке с максимальной осторожностью, чтобы не повредить семенной материал. В то же время другим гибридам генетически досталась очень прочная и толстая семенная оболочка. В этом случае необходима более интенсивная и глубокая шлифовка, чтобы добиться оптимальных показателей прорастания семян в поле.



На следующей стадии семена дражируются. Смесь необходимых компонентов в дражирующей массе и процесс формирования драже позволяют получить семена максимально округлой формы. Округлая форма семян, их сферичность необходимы для достижения высокого качества сева пропашными сеялками от различных производителей. После формирования влажное драже подсушивается и калибруется на фракции.



В зависимости от потребностей рынка, пожеланий клиентов и страны, в которой будет происходить реализация семян, на драже наносятся фунгициды и инсектициды в необходимой и разрешенной к применению норме расхода. Важно добиться равномерного нанесения и распределения фунгицидов и инсектицидов на семени. Слишком низкая доза неэффективно защитит семя и проросток от вредных объектов, а слишком высокая может значительно повлиять на всхожесть семян. Поэтому процесс нанесения протравителей так же является очень важным этапом производства.





Фото: «Марибо»



После нанесения протравителей, драже покрывается защитной краской, которая обладает изоляционными свойствами. Эта защитная пленка на драже блокирует испарение протравителей из драже и предупреждает контакт человека с пестицидами. Каждый производитель выпускает семена со своим собственным цветом. Бренд «Марибо» уже давно ассоциируется с зелёным перламутровым цветом. Стоит отметить, что яркие цветные семена используются в производстве и при возделывании сахарной свеклы для того, чтобы быстро находить их в почве. Такие семена легко увидеть на фоне почвы, а это помогает осуществлять контроль глубины высева и расстановку семян в рядке в процессе посева.



На заключительном этапе производства семена по 100 000 шт. фасуются с помощью автоматического дозатора и упаковочной линии в фирменные короба. Один такой короб принято называть одной посевной единицей (пос.ед.). Далее упакованные семена в согласованный срок доставляются каждому покупателю в разные страны. И если гибрид имеет регистрацию, например, в России, Германии и в р. Беларусь, то одна и та же партия семян может в итоге возделываться как у немецкого фермера, так и в полях российских и белорусских свекловодов.

