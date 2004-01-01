Партнерский материал. В Брянске пройдет VII Славянский экономический форум

Основная тема форума — «ЭКОНОМИКА В ЦИФРОВОЙ ЭКОСИСТЕМЕ».



Форум должен продемонстрировать возможности Брянской области в деле построения цифровой экономики, найти перспективные направления интеграции с соседними странами и регионами, определить направления развития, выявить проблемы и найти пути их решения.



Особое внимание на форуме будет уделено формированию в стране и регионе инженерной элиты. Реализация амбициозных задач по созданию прорывных технологий сдерживается нехваткой талантливых разработчиков. Воспитание и обучение творчески мыслящих физиков, математиков, программистов становится первоочередной национальной задачей. Другая важная проблема — социальные последствия цифровизации экономики, существенное изменение структуры занятости. Автоматизация и внедрение цифровых технологий высвобождают человеческий труд. Безлюдные производства становятся реальностью. На форуме будут рассмотрены вопросы профессиональной переориентации, изменения форм занятости, возможности, которые появляются перед людьми с внедрением цифровых технологий.



Работу Форума будет сопровождать выставка, которая будет посвящена новым цифровым технологиям, разработанным и применяемым на предприятиях Брянской области, а также в соседних странах и регионах.



Цели СМЭФ-2018:



- привлечь внимание к созданию единой цифровой экосистемы славянских стран;



- активизировать инвестиции в создание цифровых платформ;



- продемонстрировать инвесторам возможности IT-отрасли Брянской области и регионов стран славянского содружества;



- предложить реальному сектору новые направления развития в четвертой промышленной революции («Индустрия 4.0»), которая ведет к полной автоматизации большинства производственных процессов, и, как следствие, увеличению производительности труда, конкурентоспособности и к экономическому росту;



- сделать первый шаг по созданию прототипа региональной цифровой платформы;



- стать катализатором роста инновационной предпринимательской активности;



- установить связь между предприятиями региона и образовательными учреждениями; привести в соответствие запросы бизнеса и государства на специалистов с подготовкой студентов в учебных заведениях;



- ориентировать молодежь на инновационную деятельность.



Главным мероприятием Форума станет Пленарная дискуссия, в рамках которой будут затронуты следующие актуальные вопросы:



- Цифровая экосистема славянских государств



- Место региона в цифровой экосистеме страны



- Трансформация законодательной базы для новой экономики



- Социальные последствия цифровой экономики



- Кластер информационно-коммуникационных технологий



- Элита для цифровой трансформации



- Индустрия 4.0



- «Цифра» в АПК



Продолжением работы форума станут дискуссии в рамках тематических заседаний:



- Новая инженерная элита — фундамент Индустрии 4.0



- Мозговой штурм «Региональная цифровая платформа в АПК»



- Цифровой регион



- Цифровое здравоохранение



- Молодежная игра «Профессии в новом цифровом мире»



- Новая экосистема занятости



- Развитие национальных IT-решений для повышения конкурентоспособности машиностроительной отрасли



- Финансовый рынок в эпоху цифровизации



В СМЭФ-2018 примут участие более 1000 специалистов, в числе которых представители профильных министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодежи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье.



Подробная информация на www.slavyanskyforum.com

