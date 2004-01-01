 Партнерский материал. В Брянске пройдет VII Славянский экономический форум — Агроинвестор
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
65.435
eur
75.061
moex
2305.58
brent
76.63
пшеница
508.6
сахар
10.42

БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. В Брянске пройдет VII Славянский экономический форум
Октябрь 2018
2 ноября 2018 года в городе Брянске пройдет VII СЛАВЯНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ, инициированный Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M

Основная тема форума — «ЭКОНОМИКА В ЦИФРОВОЙ ЭКОСИСТЕМЕ».

Форум должен продемонстрировать возможности Брянской области в деле построения цифровой экономики, найти перспективные направления интеграции с соседними странами и регионами, определить направления развития, выявить проблемы и найти пути их решения.

Особое внимание на форуме будет уделено формированию в стране и регионе инженерной элиты. Реализация амбициозных задач по созданию прорывных технологий сдерживается нехваткой талантливых разработчиков. Воспитание и обучение творчески мыслящих физиков, математиков, программистов становится первоочередной национальной задачей. Другая важная проблема — социальные последствия цифровизации экономики, существенное изменение структуры занятости. Автоматизация и внедрение цифровых технологий высвобождают человеческий труд. Безлюдные производства становятся реальностью. На форуме будут рассмотрены вопросы профессиональной переориентации, изменения форм занятости, возможности, которые появляются перед людьми с внедрением цифровых технологий.

Работу Форума будет сопровождать выставка, которая будет посвящена новым цифровым технологиям, разработанным и применяемым на предприятиях Брянской области, а также в соседних странах и регионах.

Цели СМЭФ-2018:

- привлечь внимание к созданию единой цифровой экосистемы славянских стран;

- активизировать инвестиции в создание цифровых платформ;

- продемонстрировать инвесторам возможности IT-отрасли Брянской области и регионов стран славянского содружества;

- предложить реальному сектору новые направления развития в четвертой промышленной революции («Индустрия 4.0»), которая ведет к полной автоматизации большинства производственных процессов, и, как следствие, увеличению производительности труда, конкурентоспособности и к экономическому росту;

- сделать первый шаг по созданию прототипа региональной цифровой платформы;

- стать катализатором роста инновационной предпринимательской активности;

- установить связь между предприятиями региона и образовательными учреждениями; привести в соответствие запросы бизнеса и государства на специалистов с подготовкой студентов в учебных заведениях;

- ориентировать молодежь на инновационную деятельность.

Главным мероприятием Форума станет Пленарная дискуссия, в рамках которой будут затронуты следующие актуальные вопросы:

- Цифровая экосистема славянских государств

- Место региона в цифровой экосистеме страны

- Трансформация законодательной базы для новой экономики

- Социальные последствия цифровой экономики

- Кластер информационно-коммуникационных технологий

- Элита для цифровой трансформации

- Индустрия 4.0

- «Цифра» в АПК

Продолжением работы форума станут дискуссии в рамках тематических заседаний:

- Новая инженерная элита — фундамент Индустрии 4.0

- Мозговой штурм «Региональная цифровая платформа в АПК»

- Цифровой регион

- Цифровое здравоохранение

- Молодежная игра «Профессии в новом цифровом мире»

- Новая экосистема занятости

- Развитие национальных IT-решений для повышения конкурентоспособности машиностроительной отрасли

- Финансовый рынок в эпоху цифровизации

В СМЭФ-2018 примут участие более 1000 специалистов, в числе которых представители профильных министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодежи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье.

Подробная информация на www.slavyanskyforum.com

Показать еще


Рекомендации
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией