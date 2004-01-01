 Партнерский материал. Ситуация на рынке витамина В2 в России в 2018 году — Агроинвестор
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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Ситуация на рынке витамина В2 в России в 2018 году
Октябрь 2018
По оценочным данным аналитической компании «Фидлот», за восемь месяцев 2018 года в Россию было поставлено около 66 тонн витамина В2 (80%), это на 62% меньше, чем за аналогичный период 2017 года
Фото: Feedlot

Основными поставщиками данного витамина являются Китай (44,5%) и Германия (32,6%). Импорт витамина В2 в Россию из Германии за январь-август 2018 года снизился на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

Резкое падение поставок и рост цен на витамин В2 связаны с тем, что весной этого года в Европу был запрещен ввоз и продажа витамина В2 китайского происхождения, качество которого не соответствует законодательству ЕС.

В этот период наблюдался значительный рост цен на данный витамин как в Европе, так и в России. В конце июня 2018 года в Европе цена находилась на отметке 78-80 евро/кг, а в России — около 76-80 евро/кг. В течение июля-сентября 2018-го цена на витамин В2 плавно снижалась и в конце сентября составляла в России около 50-55 евро/кг, а в Европе — в районе 55-58 евро/кг.

В начале сентября этого года компания Hubei Guangji возобновила производство витамина В2 (80%) на заводе в Менчжоу, после планового закрытия линий, о котором сообщалось летом.

Также в середине сентября компания DSM объявила о планах по расширению производственных мощностей витамина В2 на 15-20% на своем производстве в Германии.

Источник: «Фидлот»

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