Партнерский материал. Ситуация на рынке витамина В2 в России в 2018 году

Основными поставщиками данного витамина являются Китай (44,5%) и Германия (32,6%). Импорт витамина В2 в Россию из Германии за январь-август 2018 года снизился на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.



Резкое падение поставок и рост цен на витамин В2 связаны с тем, что весной этого года в Европу был запрещен ввоз и продажа витамина В2 китайского происхождения, качество которого не соответствует законодательству ЕС.



В этот период наблюдался значительный рост цен на данный витамин как в Европе, так и в России. В конце июня 2018 года в Европе цена находилась на отметке 78-80 евро/кг, а в России — около 76-80 евро/кг. В течение июля-сентября 2018-го цена на витамин В2 плавно снижалась и в конце сентября составляла в России около 50-55 евро/кг, а в Европе — в районе 55-58 евро/кг.



В начале сентября этого года компания Hubei Guangji возобновила производство витамина В2 (80%) на заводе в Менчжоу, после планового закрытия линий, о котором сообщалось летом.



Также в середине сентября компания DSM объявила о планах по расширению производственных мощностей витамина В2 на 15-20% на своем производстве в Германии.



Источник: «Фидлот»

