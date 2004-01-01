 Партнерский материал. Завод «КЛААС» в Краснодаре стал третьим в мире по посещаемости в 2018 году — Агроинвестор
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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Завод «КЛААС» в Краснодаре стал третьим в мире по посещаемости в 2018 году
Октябрь 2018
Около 4500 человек посетило завод «КЛААС» в Краснодаре в период с октября 2017 года по сентябрь 2018-го. Тем самым он стал третьим по количеству гостей среди всех предприятий CLAAS. Лидерами по посещению стали заводы во французском Ле-Мане и немецком Харзевинкеле, которые приняли у себя 6500 человек и свыше 23000 человек соответственно
Фото: Claas

Согласно общей статистике по концерну, около 40% посетителей традиционно составляют работники и руководители сельхозпредприятий и других подрядных организаций, использующих технику CLAAS. Главной целью посещения завода для них является ознакомление с теми технологическими решениями и процессами производства, которые гарантируют эксплуатационную надежность техники CLAAS.

Экскурсии на завод имеют также образовательные цели. Так, более 20% посетивших предприятия CLAAS гостей — это студенты, школьники, стажеры, практиканты и слушатели курсов CLAAS ACADEMY (Академии CLAAS). Также значительную часть экскурсантов — около 20% — составляют люди, которые просто интересуются сельскохозяйственной техникой и современным машиностроением.

Завод в Краснодаре стал третьим в мире по посещаемости в 2018 году
Фото: Claas

На заводе «КЛААС» в Краснодаре больше всего посетителей было в ноябре 2017 года в период проведения выставки «ЮГАГРО», когда предприятие приняло около 400 гостей. Не менее чем по 200 человек посетило завод в феврале и марте 2018 года. В Family Day (семейный праздник и день открытых дверей для всех жителей Краснодара), проходивший в мае этого года, площадку посетило около 2600 гостей.

«Открытость, готовность делиться знаниями и опытом со всеми, кому интересно современное сельхозмашиностроение, является одной из главных наших ценностей и традиций. Мы очень рады, что завод в Краснодаре сегодня является не только самым современным из всех предприятий CLAAS, но и одним из самых посещаемых. И мы будем рады вновь видеть наших партнеров в дни работы выставки “ЮГАГРО”», — отмечает генеральный директор завода «КЛААС» Ральф Бендиш.

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