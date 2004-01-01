Партнерский материал. XXIV Международная специализированная торгово-промышленная выставка «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2019» приглашает к участию

Мероприятие проводится ежегодно с 1996 года при поддержке Комитета Государственной Думы РФ по аграрным вопросам, Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Минсельхоза РФ, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, ТПП РФ, Деловой России, Опоры России, Общественной палаты РФ, Российского зернового союза, Союза комбикормщиков, Российской ветеринарной ассоциации, Росрыбхоза, Союза предприятий зообизнеса, Мясного совета Единого экономического пространства, Росптицесоюза, Союзроссахара и является одной из самых интересных, представительных и пользующихся признанием среди специалистов. C 2011 года выставку поддерживает Европейская федерация производителей комбикормов (FEFAC), а с 2015 года — правительство Москвы, с 2018 года — Национальный союз свиноводов. Генеральный партнер выставки — компания «Коудайс МКорма». Официальный партнер — Московская торгово-промышленная палата.



Бессменный организатор выставки — МСЕ «Экспохлеб», член Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI), Российского зернового союза, Союз комбикормщиков.



На выставке будут представлены: технологии и оборудование для выращивания, сбора, транспортировки, хранения и переработки зерна; агрохимия, сельхозтехника; сырье, технологии и оборудование для производства хлебопродуктов: муки, крупы, комбикормов; элеваторы и зерносклады; мельницы, комбикормовые и крупозаводы; комбикорма для сельскохозяйственных и домашних животных, птицы, рыб; ветеринарное оборудование, препараты, инструменты и услуги; упаковочное оборудование и материалы; технологии и оборудование для животноводства, свиноводства, птицеводства и аквакультуры.



На сегодняшний день к участию в выставке готовятся более 390 компаний из 27 стран: Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Дании, Италии, Испании, Казахстана, Канады, Китая, Кореи, Нидерландов, Норвегии, Польши, Сербии, Словении, США, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Японии и 40 регионов России. Занимаемая площадь выставки — свыше 23000 кв. м.



В 2019 году экспозиция по кормам и ветеринарии будет представлена в двух залах — А и С. Зал В традиционно займет экспозиция с оборудованием для переработки зерна, производства комбикормов, а также лабораторным оборудованием. Все средства массовой информации, ассоциации и отраслевые союзы также расположатся в зале В.



В данный момент выставочная площадь залов А и С полностью занята. Поэтому желающим принять участие со стендом стоит поторопиться с подачей заявки, пока еще есть свободные места в зале В!



Приглашаем к участию экспонентов и спикеров деловой программы. Будем также рады видеть всех в качестве посетителей выставки «MVC: Зерно — Комбикорма — Ветеринария — 2019».







Подробную информацию смотрите на сайте выставки: www.mvc-expohleb.ru

