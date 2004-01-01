Статья опубликована в журнале «Агротехника и технологии» №6 (58) ноябрь-декабрь 2016
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Проект позволит компании обеспечить производителей гибридами и технологиями, наиболее адаптированными к их местным потребностям, поскольку дает исследователям доступ к широкому спектру исследовательских площадок в различных почвенно-климатических зонах.