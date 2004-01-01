Фото: DuPont Pioneer
DuPont Pioneer открывает Технологический центр по изучению полевых культур
Компания DuPont Pioneer открывает в Севилье (Испания) Технологический центр по изучению полевых культур. Одно из основных направлений исследовательской работы центра — изучение гибридов подсолнечникаАгротехника и технологии
DuPont Pioneer, ноябрь 2016
Проект позволит компании обеспечить производителей гибридами и технологиями, наиболее адаптированными к их местным потребностям, поскольку дает исследователям доступ к широкому спектру исследовательских площадок в различных почвенно-климатических зонах.
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