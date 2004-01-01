

В этом году в российском АПК было объявлено немало сделок M&A: начался передел активов «Разгуляя», АФК «Система» продолжила расширять агробизнес, группа АСБ получила разрешение ФАС на покупку хозяйств холдинга «РосАгро», «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева приобретал компании не только в своем родном Краснодарском крае, но и в других регионах. В частности, в октябре стало известно, что он купил марийскую птицефабрику «Акашево», сделка оценивалась не более чем в 2 млрд руб. Крупнейшей сделкой уходящего года «Агроинвестор» считает продажу птицефабрики «Синявинская» в Ленинградской области. О том, что ее купила одна из структур «Русгрэйн Холдинга», в июле заявил президент последнего Али Дарчиев на презентации нового инкубатория в Башкортостане.