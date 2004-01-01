

Она включает строительство семенного завода мощностью до 25 тыс. т семян в год, где будет производиться доработка (очистка и калибровка), протравливание и упаковка посевного материала. Также планируется создание лаборатории молекулярного анализа по идентификации сортов и определению сортовой чистоты. Вторая очередь предполагает возведение мощностей для хранения, а также разработку и производство собственных сортов сои, адаптированных для климатических условий России. Стоимость этого этапа компания пока не уточняет. Выход всего комплекса на проектную мощность намечен на 2022 год. Семена будут реализовываться на внутреннем рынке, также компания намерена передавать их сельхозпроизводителям по программе авансирования.