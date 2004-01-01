Проект находится в начальной стадии реализации. Как рассказал «Агроинвестору» гендиректор компании Валерий Новиков, сейчас идут предварительные переговоры по выделению 80 га земли, обеспечению газо- и энергоснабжения. Строительство может начаться весной, но все будет зависеть от сроков согласования рабочих вопросов.



Ранее компания хотела построить завод в Краснодарском крае, соглашение о реализации проекта было подписано на форуме «Сочи-2014». Завод должен был перерабатывать 109 тыс. т сои в год и выпускать около 40 тыс. т соевого масла, 2 тыс. т лецитина, 32 тыс. т концентрата, 70 тыс. т мелассы и 50 тыс. т изолята.



Инвестиции оценивались в 8,7 млрд руб., однако из-за проблем с выделением необходимого участка планы не были реализованы.

