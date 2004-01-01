Фото: «Черкизово»
Группа «Черкизово» построила элеватор
Группа «Черкизово», один из крупнейших в России производителей мясной продукции и комбикормов, ввела в эксплуатацию новый зерносушильный комплекс проектной мощностью 200 т/час в Знаменском районе Орловской областиАгротехника и технологии
«Черкизово», март 2017
На предприятии используется оборудование российского производства, в частности, очистительные приспособления предварительной и первичной очисток. Транспортное оборудование, силосы и зерносушилку поставила компания GSI (США). В комплексе также установлена линия по подработке семян компании Petkus (Германия). Проектная мощность комплекса по пшенице составляет 200 т/час, по кукурузе — 110Рт/час.
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