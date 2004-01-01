

По его словам, потенциал Приморья «с точки зрения молочного производства бесконечный». В то же время, как позднее уточнил гендиректор холдинга Максим Басов, решение об инвестициях в молочный бизнес еще не принято. «Это один из проектов, который обсуждается», — сказал он.