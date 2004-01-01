Фото: М. Стулов
«Русагро» может вложить $1 млрд в новый проект по переработке молока на Дальнем Востоке
«Мы готовы проинвестировать минимум $1 млрд в молокопереработку, это новый проект», — сказал основной владелец группы «Русагро» Вадим Мошкович, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи (цитата по «Интерфаксу»)Агроинвестор, апрель 2017
По его словам, потенциал Приморья «с точки зрения молочного производства бесконечный». В то же время, как позднее уточнил гендиректор холдинга Максим Басов, решение об инвестициях в молочный бизнес еще не принято. «Это один из проектов, который обсуждается», — сказал он.
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