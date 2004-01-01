

«Отсрочка связана с новыми правилами кредитования. Во-первых, не все банки участвуют в льготном кредитовании под 5%, и часть тех, с которыми мы работали, до сих пор не подписали соглашение с Минсельхозом. Во-вторых, сам комплект документов, который сейчас требуется, немного изменился, поэтому мы их доделываем и переделываем», — рассказал Остроушко. По его оценке, к августу все вопросы предполагается решить, однако если процесс затянется, то строительство начнется не раньше марта 2018 года. Если возведение комплекса начнется в августе, то он будет запущен в начале 2019 года.