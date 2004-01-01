

По данным kartoteka.ru, «СБК-Базис» зарегистрирована в августе 2016 года и на 100% принадлежит «СБК Уран», которой через «СБК-Ритейл» и «СБК Проект» владеет «Сбербанк Капитал» — 100%-ная «дочка» ПАО «Сбербанк». В настоящее время владельцем «Синявинской» считается «Русгрэйн Холдинг», структуры которого купили птицефабрику в 2016 году. О сделке, ставшей одной из крупнейших в российском АПК в прошлом году, в июле объявил президент «Русгрэйн Холдинга» Али Дарчиев, правда, позже член совета директоров холдинга Алексей Верхотуров говорил, что переговоры велись, но сделка не состоялась.