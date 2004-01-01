

Всего за 10 месяцев был построен совершенно новый клиентский центр площадью более 3,8 тыс. кв. м. На двух этажах комплекса расположены выставочный зал, музей DEUTZ-FAHR, кинотеатр, магазин фирменной продукции с символикой DEUTZ-FAHR, кафе, а также конференц-залы и учебные классы.