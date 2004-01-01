Фото: DEUTZ-FAHR
Компания DEUTZ-FAHR открыла новый клиентский центр
С июня 2017 года DEUTZ-FAHR ARENA в Лауингене предоставляет сельхозтоваропроизводителям возможность ближе познакомиться с продукцией бренда DEUTZ-FAHRАгротехника и технологии
DEUTZ-FAHR, июль 2017
Всего за 10 месяцев был построен совершенно новый клиентский центр площадью более 3,8 тыс. кв. м. На двух этажах комплекса расположены выставочный зал, музей DEUTZ-FAHR, кинотеатр, магазин фирменной продукции с символикой DEUTZ-FAHR, кафе, а также конференц-залы и учебные классы.
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