Агропромышленный холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» закрыл проект по выращиванию утки из-за низкого спроса на продукцию и концентрации компании на профильных направлениях деятельности. Как сообщил «Агроинвестору» представитель холдинга Владимир Саенко, утиные фермы в Белгородской области будут перепрофилированы на производство бройлера крупных пород.

«Утки на фермах уже нет. Сейчас разрабатывается проект под курицу. Наверное, в начале следующего года произойдет заселение», — сказал Саенко. Утиные фермы представляют собой несколько обособленных площадок, купленных «БЭЗРК-Белгранкорм» у обанкротившихся фермеров, общий объем производства составлял 1,2 тыс. т утиного мяса в год. «Фермы были в составе холдинга в качестве обособленного подразделения, сейчас они войдут в общую систему птицефабрик. Мощности производимого на них бройлера будут примерно те же», — отметил Саенко. Так же под забой бройлера будет перепрофилирована и утиная бойня, расположенная в поселке Ясные Зори.

Закрыть «утиный проект» в холдинге решили из-за низкого спроса на утиное мясо. По словам Саенко, к началу декабря на складах скопился примерно полугодовой запас продукции. «В России нет культуры потребления утиного мяса, и торговые сети берут его на реализацию крайне неохотно. А мы, в основном, работаем с сетями — через них у нас продается около 70% птицы», — пояснил Саенко. Еще одной причиной закрытия производства утки стало решение холдинга сосредоточиться на наращивании объемов производства бройлера. По словам владельца компании Александра Орлова, «БЭЗРК-Белгранкорм» намерен сосредоточиться на профильных направлениях деятельности — производстве бройлера и свинины. В частности, помимо перепрофилирования утиных ферм прекращен проект по выращиванию картофеля — освободившиеся посевные площади будут засеяны зерновыми.

Учитывая снижение покупательной способности населения, спрос на дорогую мясную продукцию падает, и на утку в том числе, отметила гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. Кроме того, в производстве утиного мяса, которое пока не является продуктом массового потребления, очень важна правильно выстроенная логистика и налаженная переработка. Так, напомнила Бобылева, производство утки сейчас активно развивает компания «Донстар» (входит в группу «Евродон») и эта продукция «пользуется спросом». За 8 месяцев 2016-го «Донстар» выпустил 17 тыс. т мяса утки, на 500 т больше, чем за аналогичный период 2015-го, а ранее в декабре было объявлено о строительстве нового птицекомплекса «Донстара» в Ростовской области, объемы производства которого могут превзойти мощности действующего предприятия (24 тыс. т мяса утки в год).

По данным Национальной ассоциации производителей мяса водоплавающей птицы, в России на долю гусиного и утиного мяса приходится не более 1−2% от общего объема производства мяса птицы. В 2015 году производство мяса утки выросло на 12,7%, до 124 тыс. т. Крупные российские производители утиного мяса — «Донстар», «Юрма», Гайская птицефабрика, племптицезавод «Благоварский», компания «Чикен-Дак» и др. В октябре 2016-го сообщалось о приостановке реализации «утиного проекта» группой «Агрико», которая собиралась построить в Ростовской области инкубационный комплекс по производству утиного яйца и племенной репродуктор утки мулард.

Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» был создан в 1998 года, основные активы сосредоточены в Белгородской области. Главные направления деятельности — производство кормов, птицеводство, свиноводство, молочное животноводство, а также растениеводство. Земельный банк — более 70 тыс. га. В составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших российских производителей мяса «БЭЗРК-Белгранкорм» занимает четвертое мясо: в 2015 году холдинг в сумме выпустил 295,7 тыс. т мяса птицы и свинины в убойном весе. По сравнению с 2014-м, производство первой увеличилось на 17%, второй — на 41%. Консолидированная выручка в 2015 году составила 46,3 млрд руб. (рост на 36% к 2014-му), чистая прибыль — 5,6 млрд руб. (рост на 23% к 2014-му). Основной владелец агрохолдинга — председатель совета директоров Александр Орлов, еще 13,23% принадлежат Международной финансовой корпорации (IFC).