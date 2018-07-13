Чума свиней обнаружена у Russia Baltic Pork Invest

Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) выявлена на свинокомплексе «Правдинское свинопроизводство» (входит в норвежскую RBPI Group), одном из крупнейших свиноводческих предприятий Калининградской области. Как сообщил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков, сейчас предприятие на карантине.



«Создана комиссия по оценке масштабов ЧП, в комиссию вошли представители ветнадзора, Министерства сельского хозяйства, других ведомств. Проводятся мероприятия по проверке всего поголовья свиней, осуществляется его поголовный скрининг, а также идет подготовка к уничтожению зараженного поголовья», — рассказал Лысков агентству ТАСС. Местному порталу «Новый Калининград» он добавил, что размер поголовья, подлежащего уничтожению, еще не определен. «У них есть некоторая изолированность [здоровых особей], проверка покажет, что небольшое количество поголовья все-таки пострадало. Сколько именно, пока нельзя сказать, это покажет сплошной скрининг поголовья», — отметил Лысков.



Как сообщает издание «Клопс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, падеж был зарегистрирован 10 июля, когда погибли первые 560 животных. К вечеру 12 июля число павших свиней увеличилось до 11 тыс. На вопросы «Агроинвестора» представители RBPI Group не ответили.



По данным сайта компании, свинокомплекс в Калининградской области рассчитан на 6,2 тыс. свиноматок, его производственная мощность оценивается в 180−190 тыс. свиней на убой в год. Комплекс, имеющий четвертый компартмент, включает четыре площадки — репродуктор, комплексы доращивания и откорма, а также хрячник. Кроме того, у RBPI Group в Калининградской области есть племенная ферма на 7 тыс. свиноматок и 29 тыс. товарных свиней, в системе разведения задействованы свиноматки и хряки породы дюрок, ландрас и йоркшир.



По данным Россельхознадзора, к 6 июля с начала года в России было зафиксировано 47 вспышек АЧС, 20 из них приходится на Калининградскую область. Ранее из-за вспышек заболевания в регионе был отменен День балтийского поля, который должен был пройти 21 июля. Как сообщал губернатор Калининградской области Антон Алиханов, такое решение пришлось принять из-за «тяжелой ситуации с АЧС». «Задача муниципалитетам — контролировать все подсобные хозяйства, отслеживайте все передвижения — останавливайте фуры с тушами, проверяйте все документы. Вчера были в Полесском районе — свободно гуляют восемь свиней и еще 30 поросят. Я прошу органы ФСБ, пограничные службы создать межведомственные группы по отстрелу животных», — давал поручения Алиханов. В мае он подписал распоряжение о запрете содержания свиней в хозяйствах с первым и вторым компартментами.



Всего начиная с 2007 года в России зарегистрировано 1321 очаг АЧС, в том числе 802 — в популяции диких кабанов и 519 — среди домашних свиней. Как отмечает гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, это время показало, что простого и быстрого решения проблемы нет. «Мы оказались неготовы к этому вызову, как, впрочем, и другие страны. Тем не менее, многолетние последовательные и настойчивые усилия привели к тому, что у власти, бизнеса и значительной части общества появился консенсус в том, какой минимальный комплекс взаимосвязанных мер является абсолютно необходимым для последовательной ликвидации вируса АЧС», — отметил Ковалев. По его словам, одной из ключевых мер должна стать «максимальная депопуляция» диких кабанов в зонах распространения АЧС. «В течение очень долгого времени по этому вопросу шли межведомственные споры, также как и в ученой среде. Тем не менее, на сегодняшний день консенсус достигнут. Решение правительственного штаба по АЧС принято: снизить численность кабанов до 0,2 особей на 1 тыс. га — в зонах где имеется АЧС или есть угроза его появления», — сообщил Ковалев. Кроме того, важными задачами в борьбе с вирусом является решение вопроса бесконтрольного содержания свиней в частном секторе, создание единой ветеринарной службы в стране, а также усиление защиты на промышленных предприятиях.



Тем не менее, повышение биобезопасности свиноферм не гарантирует комплексы от проникновения АЧС. Так, в прошлом году вирус выявлялся на девяти предприятиях третьего и четвертого компартментов, в том числе в Белгородской области пострадали лидеры рынка — «Мираторг» и «Русагро». Первому пришлось уничтожить 24 тыс. свиней, второй — 17,5 тыс. животных.



Группа Russia Baltic Pork Invest зарегистрирована в Норвегии в 2004 году, основным владельцем компании является тайская Charoen Pokphand Foods. «Правдинское свинопроизводство» стало первым свинокомплексом компании. Кроме Калининградской области у группы есть производство в Нижегородской области расчетной мощностью 180 тыс. свиней на убой в год. В рейтинге Национального союза свиноводов RBPI занимает 20-е место с объемом производства 46,4 тыс. т свинины в живом весе в 2017 году (1,2% от общероссийского промышленного производства). В феврале 2018-го группа сообщила о подписании с региональным правительством соглашения о строительстве еще двух свиноводческих комплексов аналогичной мощности в Нижегородской области, объем инвестиций составит 7,2 млрд руб. А весной компания объявила о запуске второго производственного комплекса в Калининградской области мощностью 20 тыс. т мяса в год и инвестициями в 3,8 млрд руб. Ранее RBPI планировала в 2015—2018 годы построить семь новых свиноферм в России и в перспективе занять 6% отечественного рынка свинины.

