Карантин по чуме свиней введен в двух регионах

Карантин по африканской чуме свиней (АЧС) установлен в отдельных районах Орловской и Нижегородской областей, следует из документов региональных правительств. В обоих случаях заболевание выявлено в личных подсобных хозяйствах. Также очередной очаг АЧС обнаружен в ЛПХ Правдинского района Калининградской области. Ранее вирус регистрировали еще в двух районах. Всего, по данным Россельхознадзора, в этом году в Калининградской области произошло 10 вспышек АЧС среди домашних свиней и семь — среди кабанов.



В целом за первое полугодие 2018-го в России зарегистрировано 38 случаев заболевания, половина из них — среди домашних свиней в хозяйствах населения. К началу лета ситуация с распространением АЧС была в целом относительно спокойной, однако это ни о чем не говорит: каждый год в зимне-весенний период наступает некоторое затишье, отмечает гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Кроме того, позитивно сказалась затяжная зима. Однако летом риски распространения вируса увеличиваются. Это подтверждают данные Россельхознадзора — 13 случаев заболевания в ЛПХ возникли в течение июня.



По прогнозу Россельхознадзора и Федерального центра охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ), в этом году вероятно возникновение 216 очагов АЧС как в неблагополучных по заболеванию регионах, так и в тех, где оно ранее не фиксировалось. В том числе в популяции домашних свиней возможно 148 вспышек. Не исключено проникновение вируса и на промышленные предприятия: по расчетам экспертов, в течение года есть риск возникновения восьми случаев АЧС. В прошлом году заболевание обнаруживали на девяти предприятиях третьего и четвертого компартментов, в том числе в Белгородской области пострадали лидеры рынка — «Мираторг» и «Русагро». Первому пришлось уничтожить 24 тыс. свиней, второй — 17,5 тыс. Всего за прошлый год в России, по данным Минсельхоза, было зафиксировано 165 очагов АЧС среди домашних свиней, в том числе 33 — в Центральном федеральном округе. Было уничтожено 94,6 тыс. свиней, прямой экономический ущерб от распространения вируса составил 758 млн руб. Ранее агроведомство оценивало, что с 2008 года прямой ущерб достиг почти 5 млрд руб., за это время отрасль лишилась 1 млн свиней. Прогноз министерства по ситуации с АЧС в этом году также неблагоприятный.



При этом без решения проблемы АЧС невозможно говорить о серьезном развитии экспорта продукции свиноводства, подчеркивает Ковалев. Необходимо многократное финансовое и административное усиление действий государства по предотвращению распространения заболевания, регионализации территорий по эпизоотическому благополучию, электронной ветеринарной сертификации, идентификации животных, а также аттестации убойных предприятий, перечисляет эксперт. По его словам, в первую очередь необходимо создание или восстановление в стране единой ветеринарной службы. В марте президент Владимир Путин поручил правительству в срок до 25 июля наделить Россельхознадзор полномочиями по контролю над региональными ветслужбами, а также до 1 сентября проработать вопрос передачи с регионального на федеральный уровень полномочий в сфере ветеринарии. «Будем надеяться, что в краткосрочной перспективе оптимальные решения будут найдены», — говорит Ковалев.



Кроме того, важно решить вопрос бесконтрольного содержания свиней в частном секторе, продолжает он. Один из важнейших шагов — внесение изменений в закон об ЛПХ с точки зрения учета и контроля содержания животных. «Это острая социальная тема, электорально значимая. Поскольку президентские выборы прошли, хочется верить, что теперь вопрос будет решен», — прокомментировал эксперт «Агроинвестору». Также необходимо максимально сократить популяцию кабанов в зонах распространения АЧС. «Решение правительственного штаба по АЧС принято: снизить численность кабанов до 0,2 особей на 1 тыс. га в зонах, где имеется АЧС или есть угроза ее появления», — уточняет Ковалев.



На фоне увеличения рисков заражения свиней АЧС, растет спрос на страхование животных, отмечает Национальный союз агростраховщиков (НСА). Так, за пять месяцев этого года с господдержкой было застраховано 2 млн свиней на 11,3 млрд руб. В аналогичный период прошлого года страховую защиту обеспечили для 1,6 млн свиней на 9,9 млрд руб. Всего за прошлый год в стране было застраховано 32,5% от общего промышленного поголовья свиней, в десяти регионах охват страхованием с господдержкой превышал 50%.

