Во Владимирской области поголовье свиней сократилось вдвое

Поголовье свиней во Владимирской области за год снизилось в два раза из-за африканской чумы свиней (АЧС), сообщил вице-губернатор региона Александр Трутнев. По его словам, свиней в области осталось «не так уж много». «Если говорить об общем количестве, у нас это 38 тыс., а у населения 1,8 тыс. голов всего лишь <…> Три года назад у нас было 130 тыс. поголовье, последние два года — 80 тыс.», — приводит слова Трутнева агентство ТАСС.



По данным Росстата, в течение 2017 года поголовье свиней во всех хозяйствах снизилось на 48% до 41,7 тыс. голов, в том числе в сельхозорганизациях — на 46% до 38,7 тыс., в хозяйствах населения — на 35% до 2,4 тыс., а в фермерских хозяйствах — на 87% до 0,6 тыс. животных. К 1 апреля во Владимирской области насчитывалось 46 тыс. свиней — на 53% меньше, чем на аналогичную дату 2017-го. По данным региональных властей, основной причиной сокращения поголовья стало распространение АЧС. В 2017 году на территории региона зафиксировали около 30 очагов заболевания. С 1 января администрация области запустила программу поддержки развития альтернативных видов животноводства, на которую будет направлено 81 млн руб. В связи со снижением поголовья в этом году власти оценивают эпидемиологическую обстановку как стабильную: с начала года зафиксирован всего один случай АЧС.



В целом в течение прошлого года в России было зафиксировано 165 очагов АЧС среди домашних свиней, в том числе 33 — в Центральном федеральном округе, следует из Национального доклада о реализации госпрограммы развития АПК. Лидером по числу очагов в 2017 году стала Саратовская область, где было выявлено 48 случаев АЧС, еще 34 вспышки зарегистрировали в Омской области. Владимирская область находится на третьем месте. Для предотвращения распространения вируса в Омской области с этого года также запущена региональная программа по переходу на альтернативные виды животноводства. В течение ближайших трех лет ее финансирование составит 96 млн руб. Как сообщал замминистра сельского хозяйства Омской области Александр Курзанов, фермерам предлагают вместо свиноводства заняться разведением крупного рогатого скота, овец, коз или нутрий. По данным Росстата, к 1 апреля поголовье свиней в Омской области сократилось на 14% к аналогичной дате 2017-го, до 468 тыс. животных.



Программы по переходу личных подсобных хозяйств на альтернативные виды животноводства действуют и в ряде других регионов, в том числе в Белгородской и Воронежской областях, отмечает глава Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. «Такие программы работают довольно успешно. Когда в регионе или вокруг него уже произошли вспышки, на основании десятилетнего опыта можно сказать, что рано или поздно очаги возникнут и у них. И власти, и население это уже понимают», — сказал «Агроинвестору» Ковалев. При этом, по его словам, уже все осознают, что тех мер борьбы с АЧС, которые предпринимались с 2008 года, недостаточно. «Максимум, что удается, это не допускать резких всплесков, однако и снижения не происходит», — добавил он.



758 млн рублей прямого ущерба

В ходе мероприятий по ликвидации АЧС в 2017 году в стране было уничтожено 94,6 тыс. свиней, почти половина из них — на белгородских свинокомплексах «Русагро» (17,5 тыс.) и «Мираторга» (24 тыс.). Кроме того, в угрожаемых по АЧС зонах в ходе ликвидации очагов инфекции в течение года было уничтожено еще 45,8 тыс. свиней.



Прямой экономический ущерб от распространения АЧС в 2017 году, по расчетам Минсельхоза, составил 758 млн руб. Как поясняет ведомство, такая сумма была выделена в регионах на компенсации владельцам за отчужденных и уничтоженных свиней. Почти 88% очагов АЧС среди домашних свиней зафиксировано в личных подсобных хозяйствах (145 случаев), шесть случаев — в фермерских хозяйствах, восемь — на мелкотоварных свинофермах иных форм собственности, четыре — в свиноводческих хозяйствах, находящихся в ведении ФСИН России, и два — на крупных комплексах. С момента появления АЧС в России в 2008 году в стране было зарегистрировано более 1 тыс. вспышек в 53 регионах, ранее говорил министр сельского хозяйства Александр Ткачев. «Мы потеряли почти 1 млн поголовья, прямой ущерб достиг почти 5 млрд руб., а непрямые потери оцениваются в десятки миллиардов рублей», — рассказывал он.



При этом прогноз развития в 2018 году ситуации с АЧС Минсельхоз оценивает как неблагоприятный. «Высока вероятность дальнейшего расширения зоны распространения АЧС в дикой природе, что, в свою очередь, создаст предпосылки для следующего пика эпизоотии АЧС среди домашних свиней. При этом возникновение очагов инфекции возможно на административных территориях, ранее благополучных по АЧС, причем не только в Европейской части России», — говорится в докладе. Аграрное ведомство не исключает распространения вируса в Центральном, Южном и Приволжском федеральных округах, а также на границе с Эстонией, Белоруссией и Украиной.



Тем не менее, в начале 2018 года ситуация по АЧС в целом складывалась относительно неплохо, отмечает Юрий Ковалев. «Это произошло в том числе благодаря затяжной зиме и позднему сходу снежного покрова. Однако сейчас наступает весенне-летний сезон, когда возобновляются походы в лес на шашлыки, за грибами и ягодами, и здесь начинаются основные риски», — отметил эксперт.

