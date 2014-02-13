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Экологическое животноводство

13 февраля 2014, 17:52

Журнал «Агроинвестор» побывал в ярославских хозяйствах компании «Агранта»

Экологически чистое молоко

Экологически чистое молоко
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Фото: Ю. Эйвазова / Агроинвестор

Компания «Агранта» инвестирует в сельхозпроект «АгриВолга» 1,2 млрд руб, которые готова окупать 15 лет. Проект создан для развития нишевого производства: organic food. Основное направление — молочный КРС. Под проект задействованы земли, неликвидные для основного бизнеса «Агранты» — девелопмента загородной недвижимости.

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