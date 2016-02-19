Интерес аграриев к твердой пшенице растет на фоне высоких закупочных цен, к тому же эта агрокультура идеальна для засушливых регионов.

Производство твердой пшеницы

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Фото: Д. Абрамов

По оценке ИКАР, посевы твердой пшеницы (дурум) в стране могут составлять 500 тыс. га, хотя в советские годы достигали 5 млн га. В среднем за прошедшие шесть лет посевы ежегодно увеличивались примерно на 5% в год. Средний валовый сбор агрокультуры на уровне 400−600 тыс. т в год — урожай преимущественно зависит от погодно-климатических особенностей сезона.