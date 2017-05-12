Под контролем пяти агрохолдингов 3,2 млн гектаров

Аудиторско-консалтинговая компания BEFL опубликовала новый рейтинг крупнейших владельцев сельхозземель в России по состоянию на апрель 2017 года

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В прошлом году крупные агрохолдинги активно увеличивали земельные банки. Всего в рейтинг вошли 50 компаний, под контролем которых в сумме находится более 12 млн га, причем четверть из этого объема — 3,2 млн га — контролируют пять агрохолдингов, у каждого из которых уже более полумиллиона гектаров земли.