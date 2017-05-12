 Фото: Крупнейшие владельцы сельхозземель в России-2017 — Агроинвестор
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Крупнейшие владельцы сельхозземель в России-2017

12 мая 2017, 13:32

Под контролем пяти агрохолдингов 3,2 млн гектаров

Аудиторско-консалтинговая компания BEFL опубликовала новый рейтинг крупнейших владельцев сельхозземель в России по состоянию на апрель 2017 года

Аудиторско-консалтинговая компания BEFL опубликовала новый рейтинг крупнейших владельцев сельхозземель в&nbsp;России по&nbsp;состоянию на&nbsp;апрель 2017 года
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Фото: Pixabay

В прошлом году крупные агрохолдинги активно увеличивали земельные банки. Всего в рейтинг вошли 50 компаний, под контролем которых в сумме находится более 12 млн га, причем четверть из этого объема — 3,2 млн га — контролируют пять агрохолдингов, у каждого из которых уже более полумиллиона гектаров земли.

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