 Фото: Топ-10 самых мощных сахарных заводов — Агроинвестор
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Топ-10 самых мощных сахарных заводов

3 августа 2017, 10:20

Десять самых крупных по суточной мощности сахарных заводов России (более 7 тыс. т в сутки) в сезоне-2016/17 переработали четверть общего урожая свеклы (12 млн т) и произвели почти 1,6 млн т сахара. Их общая суточная мощность превышает 85 тыс. т. В 2017/18 сельхозгоду десятка лидеров не изменится. Хотя некоторые из них вложили средства в расширение переработки и вышли на более высокие позиции.

№ 1 — «Успенский сахарник»

&#8470;&thinsp;1&nbsp;&mdash; &laquo;Успенский сахарник&raquo;
1 из 10

Фото: «Продимекс»

Самым мощным сахарным заводом 2016/17 сельхозгода стал «Успенский сахарник» (Краснодарский край) компании «Продимекс». В сутки он перерабатывал более 10,9 тыс. т. За сезон освоил более 1,78 млн т сырья, что стало рекордным показателем за всю историю свеклосахарной отрасли. Производство сахара составило 212 тыс. т. Дальнейшее расширение суточной переработки, по словам гендиректора «Продимекса» Вадима Ерыженского, не планируется: «Сырьевая зона не позволяет наращивать мощности, а если возить свеклу издалека — это будет увеличивать себестоимость сахара».

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