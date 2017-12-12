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Агрохолдинги России 2017
Компании
«Агрохолдинги России — 2017»
12 декабря 2017, 13:31
7 декабря 2017 года в Москве прошла ХVII федеральная конференция об инвестициях в АПК «Агрохолдинги России — 2017», организованная проектом «Агроинвестор»
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«Агроинвестор» провел конференцию «Агрохолдинги России — 2017»
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