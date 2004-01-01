Стоимость объединенной компании составит $130 млрд
Фото: Е. Разумный
Фото: Е. Разумный
Консолидация за $77 млрд. DuPont и Dow завершили сделку по объединению
Одни из крупнейших игроков мирового агрохимического рынка Dow Chemical Co. и DuPont объявили о слиянии еще в декабре 2015 года. Изначально его планировалось завершить во второй половине 2016-го. Однако Европейская комиссия одобрила сделку при соблюдении ряда условий, предполагающих продажу активов. Выполнить их и завершить сделку удалось лишь к концу лета этого года.Инна Ганенко
Агроинвестор, сентябрь 2017
Сделку по слиянию крупнейших американских химических компаний Dow Chemical Co. и DuPont планировалось завершить 31 августа после закрытия фондового рынка, говорилось в сообщении DuPont в начале августа. Они получили все разрешения регулирующих органов, необходимые для слияния бизнесов. Акции DowDuPont Inc. начнут торговаться на Нью-Йоркской бирже 1 сентября под тикером DWDP.
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