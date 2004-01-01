Консолидация за $77 млрд. DuPont и Dow завершили сделку по объединению

Одни из крупнейших игроков мирового агрохимического рынка Dow Chemical Co. и DuPont объявили о слиянии еще в декабре 2015 года. Изначально его планировалось завершить во второй половине 2016-го. Однако Европейская комиссия одобрила сделку при соблюдении ряда условий, предполагающих продажу активов. Выполнить их и завершить сделку удалось лишь к концу лета этого года.