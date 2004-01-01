Статья опубликована в журнале «Агроинвестор» №9 (9916) сентябрь 2017
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Сделку по слиянию крупнейших американских химических компаний Dow Chemical Co. и DuPont планировалось завершить 31 августа после закрытия фондового рынка, говорилось в сообщении DuPont в начале августа. Они получили все разрешения регулирующих органов, необходимые для слияния бизнесов. Акции DowDuPont Inc. начнут торговаться на Нью-Йоркской бирже 1 сентября под тикером DWDP.