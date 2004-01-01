В 2016 году объем привлеченных инвестиций в основной капитал сельского хозяйства показал высокие темпы роста — плюс 14%. Впрочем, этот результат был получен на фоне спада в 2015-м более чем на 13%. По прогнозам Минсельхоза, в 2017-м вложения в отрасль должны остаться почти на том же уровне, что и в прошлом году, прибавив лишь 0,6%. Показатели первого полугодия не демонстрируют даже такого увеличения.



АПК притормозил

В январе-июне этого года наблюдалось заметное сокращение инвестиций в основной капитал агрокомпаний (без малого бизнеса и ИП). Их объем составил 125,3 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 8,5% ниже показателя за аналогичный период 2016-го, отмечает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. И это при том, что общие вложения в основной капитал всех российских предприятий выросли на 2,4%, добавляет аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. «Негативная динамика в АПК могла быть вызвана замедлением притока инвестиций после их бурного роста в предыдущие годы, — комментирует он. — Так, например, вложения в основной капитал сельского хозяйства, включая охоту и лесное хозяйство, в 2016 году выросли на 20,8% по сравнению с 2015-м. Это заметно больше общего роста инвестиций в капитал по всем видам деятельности на 5,3%".







При этом объем производства продукции сельского хозяйства за январь-июнь, по данным Росстата, увеличился всего на 0,2% в сопоставимых ценах против прибавки на 3,4% годом ранее. «Сельскохозяйственный сектор в первом полугодии из драйвера роста фактически стал тормозом экономики», — констатирует Нигматуллин. Правда, в третьем квартале АПК немного наверстал упущенное в первые месяцы года. Несмотря на сокращение инвестиций в основной капитал, объем производства в сельском хозяйстве за январь-сентябрь в действующих ценах стал больше на 3,8% и составил 4,05 трлн руб., напоминает Лукашов.



Ключевой причиной спада инвестиций в этом году, по мнению аналитика «Открытие Брокер», является погодный фактор, который сдвинул сроки вегетации и прочих процессов. В третьем квартале с учетом эффекта запаздывания вложения в основной капитал ускорились до 5,1%. «Как бы то ни было, необходимо отметить негативное влияние на инвестиционную активность и недостаточной господдержки в отдельных сегментах, и чрезмерной зарегулированности и, особенно, снижающегося ценового конкурентного преимущества крепкого рубля», — говорит Нигматуллин.



Инвестиции в отрасль сдерживали и неопределенность в вопросах государственной поддержки, и переход на новую схему субсидирования процентной ставки по инвестиционным кредитам в начале года, отмечает партнер практики АПК «НЭО Центр» Владимир Шафоростов. «Неблагоприятная ситуация в банковской сфере — ужесточение политики регулятора, выявление большого числа проблемных активов — тоже привели к более серьезной оценке инвестпроектов при отборе и к ужесточению требований к заемщикам», — поясняет он. Еще один значимый фактор — снижение объемов потребления продуктов питания населением из-за низкой покупательной способности. «Также определенное влияние оказала девальвация бразильского реала (к доллару США) в конце 2015 года, — добавляет руководитель направления по работе с агропромышленными компаниями Deloitte в СНГ Ринат Хасанов. — Это фактически закрыло для нас возможность существенной экспансии на экспортные рынки по бройлеру, тем самым ужесточив конкуренцию внутри страны и уменьшив инвестиционную привлекательность птицеводства в долгосрочной перспективе». Тормозят вложения в сельское хозяйство слабая поддержка малого и среднего бизнеса, частного фермерства, а также неудачная программа льготного кредитования, которой, по отзывам, не смогли воспользоваться большинство ее потенциальных адресатов, перечисляет аналитик «Финам» Алексей Коренев. Кроме того, существуют серьезные сложности с открытием собственного бизнеса как из-за бюрократических препон, так и существенных капитальных затрат на начальном этапе.



Многие крупные игроки в этом году заняли выжидательную позицию относительно новых инвестиций. В первую очередь это связано с насыщением рынка по мясу птицы и приближением к этому в свиноводстве. Основные вложения крупнейших агрохолдингов, уже совершенные в этом году, лишь косвенно относились к АПК, обращает внимание Хасанов. Так, у «Черкизово» 4,1 млрд руб., или 43% от капитальных затрат за девять месяцев 2017 года, были направлены на строительство мясоперерабатывающего завода в Каширском районе Московской области, а основные инвестиции «Русагро» пошли на приобретение сельхозтехники и оборудования (3,9 млрд руб., или 53% от всех капитальных затрат холдинга за первое полугодие 2017-го).



Самые крупные

Если фактические вложения в отрасль в 2017 году и уменьшились, то намерения инвесторов явно возросли. «Агроинвестор» отобрал 25 крупнейших проектов, которые были объявлены или начали реализовываться в этом году, общей стоимостью почти 470 млрд руб. И это не считая еще около двух десятков сделанных инвесторами заявлений с более скромными вложениями — от 1 до 3 млрд руб. каждый. Их сумма составляет еще примерно в 50 млрд руб. В 2016-м объем заявленных инвестиций оценивался в 300 млрд руб.







Прошлогодняя тенденция увеличения инвестиционной привлекательности тепличной отрасли и молочного скотоводства продолжилась и в этом году. По каждому из направлений за год объявлено по шесть проектов каждый стоимостью более 5 млрд руб. После спада в 2016-м активизировались вложения в свиноводческий и птицеводческий сегменты, несмотря на высокую насыщенность этих рынков. Впрочем, в большинстве своем это не проекты с нуля, а расширение уже действующих производств. Структура инвестиционной привлекательности отдельных секторов российского сельского хозяйства в уходящем году не изменилась, так как она связана с импортозамещением и ответными санкциями, комментирует Лукашов. Именно поэтому наибольший интерес по-прежнему представляют высокомаржинальные садоводство и тепличное овощеводство, а также свино- и птицеводство, делает вывод он.



Лидером по размеру объявленных инвестиций в сельхозпроизводство стал не известный игрок аграрного рынка, а один из крупнейших в стране ритейлеров — «Магнит», главным акционером, основателем и гендиректором которого является Сергей Галицкий. Компания разработала стратегию собственного производства до конца 2020 года, в рамках которой планирует вложить до 80 млрд руб. в выращивание овощей, развитие садов, выпуск детского питания, колбасных изделий и прочей продукции переработки. Три основные производственные площадки должны расположиться в Краснодарском крае, Тверской области и Тольятти. И все же «Магнит» не новичок в сельском хозяйстве. С 2012 года ритейлер занимается выращиванием огурцов и томатов в закрытом грунте, а в этом году и запустил производство грибов. В 2018-м компания должна начать строительство второго тепличного комплекса. «Активно смотрим на возможности реализации собственных садов с инфраструктурой хранения урожая», — делился ранее финансовый директор «Магнита» Хачатур Помбухчан.



По мнению Нигматуллина, стратегия «Магнита» выглядит закономерным ответом на стагнацию рынка FMCG (быстро оборачиваемых потребительских товаров) в России. Агрессивная диверсификация в среднесрочной перспективе, вероятно, позволит компании заметно улучшить себестоимость продаж, качество продукции и ритмичность поставок. Пробный проект вертикальной интеграции (выращивание овощей) был удачен и стал важным конкурентным преимуществом сети, считает аналитик. Такая стратегия позволит повысить прибыль компании и получать продукцию стабильного качества в требуемом объеме, добавляет партнер практики АПК «НЭО Центр» Инна Гольфанд. Кроме этого, ритейлер станет менее зависим от внешних поставщиков. Высокая операционная рентабельность агропроизводства даст компании дополнительную доходность при условии сохранении текущего уровня цен. «При этом «Магнит» вряд ли сможет полностью отказаться от внешних поставщиков даже по тем позициям, где будет организовывать собственное производство, что связано с производственными циклами и объемами производства и продаж», — добавляет эксперт.



Участие крупных ритейлеров в производстве сельскохозяйственной продукции — весьма популярная в последнее время тема, отмечает Коренев. Выращивание овощей и выпуск другой продукции существенно снижает ее себестоимость для торговой сети, оптимизирует издержки, позволяя включать логистику агрокомплексов в общую логистическую сеть ритейлера, улучшает управляемость вертикально-интегрированного холдинга.







А вот самым крупным инвестором по общей стоимости объявленных проектов стал главный производитель свинины в стране — «Мираторг» (409 тыс. т в живом весе в 2016 году по данным Национального союза свиноводов). Компания несколько раз анонсировала масштабные планы в разных отраслях АПК. Общая сумма будущих инвестиций превышает 125 млрд руб. Большую часть этой суммы (свыше 73 млрд руб.) агрохолдинг планирует вложить в развитие свиноводческого кластера в Курской области. Инвестпроект предполагает строительство 16 комплексов общей мощностью 4,5 млн животных в год, двух комбикормовых заводов и завода по убою и переработке. Кроме того, в регионе будет возведен пункт по промышленной переработке сельхозживотных мощностью 32,8 тыс. т в год.



Еще более 40 млрд руб. компания хочет пустить на развитие новых для себя направлений. В вертикально-интегрированное производство молока и молочных продуктов «Мираторг» может вложить до $400 млн, а в промышленное овцеводство — 20 млрд руб. Поголовье КРС в первом проекте, который планируется разместить в регионах ЦФО, может составить до 20 тыс. животных, мощность второго (расположится в Курской области) — до 50−60 тыс. т в живом весе в год. Кроме того, агрохолдинг уже приступил к реализации проекта по откорму шлейфа молочного скота и производству «розовой телятины». Совокупная мощность трех планируемых площадок составит 90 тыс. голов молодняка, ежегодное производство скота на убой — 26 тыс. т, а общий объем инвестиций — около 9 млрд руб.



Реальные инвесторы По мнению Рината Хасанова из Deloitte, более объективным было бы оценивать компании по сделанным капитальным затратам, а не по заявленным инвестициям. Но так как не все участники рынка раскрывают информацию о капитальных затратах, то сделать точную оценку сложно. По его мнению, в тройку лидеров агроинвестиций в 2017 году могут входить «Мираторг», «Черкизово» и «Русагро», каждый из которых вложит или уже вложил в развитие производства в 2017 году более 10 млрд руб.

Мясной сектор оживился

Производство мяса в этом году, пожалуй, стало одним из самых привлекательных для инвесторов сегментов. Причем интерес вызывают как традиционные драйверы вложений — свино- и птицеводство, так и набирающие популярность индейка и овцеводство. Последнее в уходящем году привлекло не только «Мираторг». О намерениях возвести комплекс по производству баранины мощностью 15 тыс. т продукции в год в Тверской области объявлял ростовский «Евродон». Там же компания хочет организовать производства мяса утки (40 тыс. т/год) и индейки (150 тыс. т/год). Сам инвестор не раскрывал размер планируемых инвестиций, но, по оценкам экспертов, они могут составить несколько десятков миллиардов рублей.



Мясной отрасли еще нужны инвестиции в новые производства, считает независимый эксперт мясного рынка Мушег Мамиконян. «Растет потребление, замещаем импорт, открываем для себя экспорт, а значит, есть потенциал роста, — говорит он. — А если нам все-таки удастся выйти со своим мясом на китайский рынок — возможности значительно увеличатся». Инвестируя в выращивание мелкого рогатого скота на мясо, важно правильно подобрать технологию, которая могла бы обеспечивать устойчивое присутствие продукции на рынке, обращает внимание эксперт. «Современные методы разведения МРС позволяют выстроить цикл производства как в птице- и свиноводстве, — комментирует он. — Это дает возможность регулярно, а не сезонно получать баранину одинакового качества и ассортимента в течение всего года».



Большинство заявленных масштабных проектов 2017 года — в свиноводстве, обращает внимание Хасанов. В отрасли еще остался потенциал замещения ЛПХ, наблюдается рост потребления свинины и есть некоторый экспортный потенциал, вторит он Мамиконяну. В этом году операционная маржинальность свиноводства остается на уровне 20−30%, знает эксперт. А это говорит о том, что рынок еще не насыщен. По оценке Национального союза свиноводов, заявленные в этом году проекты при выходе на полную мощность в 2018—2020 годах найдут своих потребителей и заполнят рынок. Новые же проекты (кроме заявленных) уже приведут к переизбытку продукции на горизонте двух-трех лет.



Помимо «Мираторга», расширять свиноводство намерен еще один лидер этого рынка — группа «Русагро». Компания планирует вложить 12 млрд руб. в увеличение мощностей по выпуску свинины с 53 тыс. т до 85 тыс. т в живом весе в год в Тамбовской области и комбикормового производства до 740 тыс. т. «Кластер активно строится, — утверждает гендиректор холдинга Максим Басов. — Животные будут завезены на новые площадки в 2018 году, запуск производства намечен на 2019-й».



Компания «Коралл», основанная бывшим вице-президентом «Лукойла» Алексеем Смирновым, будет наращивать объемы производства свинины в Тверской области. Первый этап проекта по строительству комплекса на 450 тыс. товарных свиней и мясоперерабатывающего производства на 90 тыс. т готовой продукции в год, а также комбикормового цеха, находится в завершающей стадии. К концу 2018 года мощность проекта составит 1 млн товарных свиней, или 100 тыс. т свинины в живом весе. Общие инвестиции — 22 млрд руб. Воронежская группа «Агроэко» оценивает свои вложения в свиноводческий проект в Тульской области в 10 млрд руб. Мощность будущего комплекса составит 60 тыс. т свинины в год.



Заявлялись в этом году и проекты по развитию птицеводства. По мнению гендиректора Росптицесоюза Галины Бобылевой, активность инвесторов в отрасли сдерживает ценовая ситуация, сложившаяся на рынке. «О каком росте вложений можно говорить, если цены на нашу продукцию уже несколько лет падают, — сетует она. — И все это следствие низкой покупательной способности». А рост производства — плюс 7% за десять месяцев 2017 года по мясу птицы и плюс 4% по яйцу — это все-таки результат инвестиций, сделанных в предыдущие годы. В птицеводстве операционная маржинальность сейчас находится на уровне 7−15%, рынок насыщен, комментирует Хасанов.







Новых проектов очень мало, тем не менее инвесторы хотят не только расширять имеющиеся мощности, но и возводить производства с нуля. Например, «Русагро» рассматривает возможность строительства птицекомплекса мощностью до 80−100 тыс. т/год на Дальнем Востоке. Компания готова вложить в реализацию проекта около 20 млрд руб. Группа «Руском» бизнесмена Темури Латарии планирует построить в Тюменской области комплекс полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров на 40 тыс. т продукции в год. Объем инвестиций может составить 6,3 млрд руб. «Дамате» вложит 15,5 млрд руб. в увеличение производства мяса индейки до 155 тыс. т в Пензенской области. «Черкизово» тоже будет расширять этот сегмент, а также инвестирует 2 млрд руб. в возведение 32 новых бройлерных птичников в Воронежской области.



Птицеводческой отрасли в первую очередь необходимы вложения в реконструкцию и модернизацию, считает Бобылева. Это важно для снижения издержек производства, уменьшения себестоимости и повышения качества продукции. «Конечно, нужно еще и создавать новые мощности, ведь мы все же надеемся на улучшение экономической ситуации в стране, увеличение покупательной способности и спроса, — комментирует она. — Потребление мяса пока остается примерно на уровне 1990 года — менее 73 кг/чел. в год». По оценке «АБ Центр», в 2015 году этот показатель снизился до 72,8 кг/чел., в то время как в 2013-м россияне ели в среднем по 76 кг мяса в год. В 2016-м наметились тенденции к росту потребления, оно увеличилось почти на килограмм. Расширять же объемы производства птицы теперь нужно преимущественно за счет тех видов мяса, которых не хватает рынку, в частности индейки, добавляет Бобылева.



Вкладывают небанально Кроме традиционных направлений, инвесторы в этом году активно заходили в новые, не освоенные крупными промышленными производителями ниши. Так, компания «Фрагария» при поддержке Danone запустила первую очередь проекта по выращиванию и переработке ягод, включающего ягодники общей площадью 300 га и завод по шоковой заморозке мощностью 8 тыс. т продукции в год. В перспективе площади будут расширены до 120 га, с которых компания рассчитывает собирать 1,7 тыс. т ягод ежегодно. Весь проект обойдется компании в 1,5 млрд руб.

Научно-производственное объединение по орехоплодным культурам «Ноосфера» планирует вложить 1 млрд руб. в производство орехов. Питомник для выращивания посадочного материала на 5,6 га уже открыт в Краснодарском крае. В перспективе ореховый сад займет более 1 тыс. га. Первый промышленный урожай объемом 3 тыс. т предполагается собрать через четыре года.

А «Брянская мясная компания» (входит в «Мираторг») в уходящем году приступила к строительству предприятия по выделке шкур крупного рогатого скота стоимостью 2,8 млрд руб. Ежемесячно линия будет перерабатывать 1,5 тыс. т сырья, из которого будет производиться около 175 тыс. м² кожевенного полуфабриката.



Идут в молоко

По мнению Рината Хасанова, в ближайшие несколько лет стоит ожидать инвестиционного бума в молочном скотоводстве. Рынок молока будет постепенно восстанавливаться на фоне роста реальных доходов населения и повышения спроса на молочные продукты высоких переделов, полагает Нигматуллин. И это будет все больше увеличивать привлекательность отрасли. Уже в 2017-м вложения в сектор заметно умножились. Главный реальный инвестор в молочное животноводство в этом году — крупнейший производитель молока в стране, компания «ЭкоНива». По словам ее главы Штефана Дюрра, за год в холдинге было открыто семь новых комплексов, каждый из которых рассчитан на 2,8−3,2 тыс. голов КРС. Общие инвестиции оцениваются примерно в полтора десятка миллиардов рублей. В следующем году планируется запустить еще четыре новых производства с суммарными вложениями около 10 млрд руб. Такая активность позволила компании за год увеличить валовой надой в полтора раза до 900 т/сутки.



Заинтересовалась молоком и «Русагро». Компания может возвести молочные комплексы в Хабаровском и Приморском краях с поголовьем КРС до 40 тыс. животных и инвестициями более 30 млрд руб. По словам Басова, сейчас группа ведет техническую проработку этого проекта, также как и проекта по развитию птицеводства. «В первой половине 2018 года мы вынесем инвестиционное предложение на обсуждение совета директоров, который и будет решать их судьбу, — говорит он. — Реализация пока не гарантирована».



Построить три животноводческих комплекса и молочный завод на Дальнем Востоке за 16 млрд руб. планирует вьетнамская «ТиЭйч Рус Приморский» (входит в TH Group). Общее стадо скота может составить 15 тыс. животных (в том числе 7,2 тыс. дойных коров), а мощность переработки — до 300 т молока в сутки. Проект также включает развитие собственной кормовой базы с земельным банком до 50 тыс. га.



Холдинг «Молвест», основанный депутатом Госдумы Аркадием Пономаревым, уже возводит молочные комплексы с общим стадом 5,5 тыс. голов КРС в Воронежской области. Правда, весной из-за задержек с рассмотрением заявок на субсидирование инвестиционных кредитов компания приостанавливала строительство. Осенью реализация проектов суммарной стоимостью 3,2 млрд руб. была продолжена. Кроме того, холдинг заявил о намерении вложить еще 3 млрд руб. в комплексы на 3 тыс. голов КРС в Карелии. В Мордовии к возведению молочного комплекса на 6,4 тыс. дойных коров стоимостью 5,5 млрд руб. приступила группа «Сфера». А в Ростовской области начать возведение фермы на 2,8 тыс. голов КРС за 2 млрд руб. в этом году рассчитывал «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева.







По мнению исполнительного директора Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артема Белова, конъюнктура рынка в этом году благоприятна для вложений в молочную отрасль. «С другой стороны, растет господдержка: кредиты с этого года дают под 5%, компенсация прямых понесенных затрат в молочном животноводстве увеличена с 20% до 30%, — перечисляет он. — Это тоже дает очень хороший стимул для инвестиций в отрасль». Кроме того, на рынке продолжает ощущаться нехватка молока, доля импортной продукции составляет около 20−25%. С другой стороны, в перспективе спрос на молочную категорию в любом случае будет расти, и в течение 10 лет увеличение может составить до 30% к текущему моменту. Поэтому возможности для появления новых игроков очень неплохие, делает вывод эксперт.



Тепличные перспективы

В растениеводстве хороший потенциал и наибольшую инвестиционную привлекательность имеют направления орошения, в частности для производства сои, а также тепличные проекты по выращиванию овощей, считает Инна Гольфанд. Инициируется много проектов по выращиванию в теплицах шампиньонов, и это тоже интересное направление. «Перспективно садоводство, хотя данный сегмент характеризуется более длительными сроками возврата денег по сравнению, скажем, с тепличными проектами», — добавляет она.



Развитие тепличных агрохозяйств ускоренными темпами в 2017 году остается одной весьма перспективных для страны тем, соглашается Коренев. «Россия традиционно отставала в этом виде сельхозпроизводства, несмотря на то, что климат как раз располагает к выращиванию овощей в теплицах, — комментирует он. — И хотя этот вид агробизнеса довольно затратный, перспективы там весьма хорошие, а рентабельность в зависимости от региона и вида производимой продукции колеблется в пределах 15−40%".



Активный рост инвестиций в тепличное производство в уходящем году наблюдался в первом и в конце третьего-четвертом кварталов, обращает внимание гендиректор исследовательской компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Этому способствовало изменение политики по поддержке крупных агарных проектов. «Государство начало выдавать кредиты под 5%, возвращать CAPEX, и инвесторов это, безусловно, стимулировало наращивать вложения», — говорит она.



Еще одна тенденция этого года — укрупнение заявляемых проектов и масштабирование их сразу в нескольких областях с прицелом сбыта на региональных рынках. Если в 2014—2016 годах чаще всего инвесторы анонсировали проекты на 8−12 га, то в этом году больше идет речь о теплицах от 15−20 га и более, отмечает Решетникова. Другие инвесторы планируют одновременное строительство комплексов на 10−20 га сразу в ряде регионов. Например, компания «Ренова» нацелилась сразу на четыре региона, УК «Тепличные Технологии Роста» построила теплицы в Луховицком районе Московской области, расширяется в Тюменской, скоро запустит производство в Ростовской области, а «Эко-Культура» возвела теплицы на Ставрополье, теперь наращивает мощности в Ленинградской области и планирует стройки в Московской, Тульской, Воронежской и др. областях. Интересные проекты реализуются в Подмосковье: в Каширском районе расширяет мощности «Агрокультура Групп», строительный холдинг «Виктория Эстейт» возводит сразу три комплекса — «Иванисово» по выращиванию овощей в закрытом грунте, грибной «Богородские овощи» (оба — в Ногинском районе), а также развивает тепличный комбинат «Совхоз Электростальский». «Москва — это большой рынок сбыта, и этот инвестор решил его плотно охватить», — знает Решетникова.



Один из крупнейших инвестпроектов в тепличном производстве в этом году заявил «Агрохолдинг Суворовский» в Тульской области. Всего там планируется возвести 100 га теплиц по производству томатов, огурцов, перца и салата. Объем инвестиций составит 24 млрд руб. «Ренова» Виктора Вексельберга хочет вложить в тепличные комплексы 25 млрд руб. Общая площадь теплиц, которые планируется разместить в Чувашии, Свердловской области, Коми и Пермском крае, тоже составит около 100 га. 12 млрд руб. в выращивание овощей и шампиньонов в защищенном грунте в Ленинградской области намерен инвестировать холдинг «Выборжец».



По данным «Технологий Роста», насыщение внутреннего рынка огурцами в целом близко к 100%. Но в разных регионах уровень самообеспечения сильно различается: где-то переизбыток этой самой простой тепличной агрокультуры, а где-то еще есть явный дефицит. Однако стоит учитывать, что инвестор, возводя крупное производство, как правило, рассчитывает, что сбыт его продукции будет идти сразу в нескольких регионах. «Но в какие-то регионы эти потоки поставок идут, а в другие — нет, — обращает внимание Решетникова. — Например, из центра России в отдельные области Сибири или в ДФО овощей закрытого грунта отправляют очень мало, там до сих пор сохраняется реальная нехватка свежей тепличной продукции». Возможно, этим руководствовалась компания «Агро Инвест», принимая решение вложить 1,8 млрд руб. в строительство круглогодичного тепличного комплекса площадью 5 га в Магаданской области, где будут выращиваться несколько видов томатов и огурцов, зеленные агрокультуры, салатный лист. По словам гендиректора и владельца компании Никиты Соина, это единственный тепличный проект в условиях Крайнего Севера. Также он отметил, что аналитики одного из банков признали проект высокоэффективным, оценив его рентабельность в 44%, компания уже получила положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию.



Так как рынок огурца насыщается все больше, с этого года инвесторы стали обращать больше внимания на производство томатов, отмечает Решетникова. Хотя некоторые уже работающие на рынке компании изначально были нацелены на это направление. Например, «Эко-Культура» в Ставропольском крае три четверти своих комплексов отвела под выращивание светокультуры томатов, большие площади есть в теплицах «ЛипецкАгро». В чеченском тепличном комплексе «Родина» светокультурой томатов занято 20 га, «Югагрохолдинг» под Грозным также специализируется на их производстве, перечисляет Тамара Решетникова. «Ориентация производства только на одну агрокультуру не всегда верная, особенно если компания нацелена на местный рынок, — комментирует она. — Тогда логичнее выращивать сразу несколько видов овощей, чтобы иметь возможность поставлять в розницу широкий ассортимент». Правда, планы инвесторов, специализирующихся на томатах, могут быть скорректированы в зависимости от того, как разрешится ситуация с Турцией. Если российский рынок будет открыт для этой страны полностью (сейчас разрешены только поставки 50 тыс. т с нескольких предприятий в зимний период), то это существенно повлияет на окупаемость проектов и ценовую ситуацию. «Производителям придется понижать цены, хотя это не коснется премиального сегмента (розовые, кистевые томаты, черри и пр.), так как Турция на нем не специализируется», — поясняет Решетникова.

