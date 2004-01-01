 «Агрокомплекс» стремится в лидеры. Холдинг купил активы Parus Agro Group за $345 млн — Агроинвестор
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Инвестиции
«Агрокомплекс» стремится в лидеры. Холдинг купил активы Parus Agro Group за $345 млн
Елена Максимова
Агроинвестор
декабрь 2017
Завершающийся год ознаменовался активизацией процессов на рынке M&A. Только за первое полугодие сумма сделок в агросекторе превысила $1 млрд. Самым крупным приобретением в денежном выражении стала покупка «Агрокомплексом» им. Н. И. Ткачева, который связывают с семьей министра сельского хозяйства, земельных активов в 102 тыс. га в Краснодарском, Ставропольском краях и Адыгее
журнал «Агроинвестор»
декабрь 2017
BEF был последним крупным активом на продажу
Фото: М. Стулов


«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, председателем совета директоров которого является Роман Баталов — зять действующего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, уже третий год подряд можно назвать одним из самых активных игроков на рынке M&A. Компания с завидной регулярностью делает те или иные приобретения. В прошлом году сделка агрохолдинга по покупке «Акашевской» птицефабрики в Марий Эл стала крупнейшей (оценена экспертами в 30−40 млн руб. без учета долга). Приобретение компании Parus Agro Group и ее сельхозземель (102 тыс. га в Краснодарском и Ставропольском краях, а также Адыгее) стало самым дорогим в 2017-м: КПМГ оценила его в $345 млн.

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