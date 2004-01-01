Агроинвестор



«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, председателем совета директоров которого является Роман Баталов — зять действующего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, уже третий год подряд можно назвать одним из самых активных игроков на рынке M&A. Компания с завидной регулярностью делает те или иные приобретения. В прошлом году сделка агрохолдинга по покупке «Акашевской» птицефабрики в Марий Эл стала крупнейшей (оценена экспертами в 30−40 млн руб. без учета долга). Приобретение компании Parus Agro Group и ее сельхозземель (102 тыс. га в Краснодарском и Ставропольском краях, а также Адыгее) стало самым дорогим в 2017-м: КПМГ оценила его в $345 млн.