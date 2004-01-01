Александр Аксенов, Начальник Управления сельского хозяйства Тамбовской области

В целом мы довольны. Когда действовала прошлая система субсидирования кредитной ставки, аграриям приходилось тратить часть оборотных средств. Взяв кредит по коммерческой ставке, они могли ждать возврата денег от нескольких месяцев до полугода и больше. Время ожидания зависело о того, насколько быстро они подадут документы на компенсацию и насколько быстро их заявки рассмотрят. Теперь производители сразу получают кредит по ставке в 5%, а субсидии перечисляются банкам.



В нашей области установлена максимальная сумма льготного кредита на одного заявителя. Так, на растениеводство предусмотрено не более 50 млн руб., на животноводство — 145 млн руб., на молочное скотоводство — 500 млн руб. Больше всего заявок на кредиты подали растениеводы, которым нужны средства на посевную кампанию. Главное для нас — обеспечить равную доступность кредитов для всех заявителей независимо от их статуса и важности. Поэтому мы и установили такой небольшой лимит: каждый получит не больше, чем 50 млн руб., а при необходимости недостающую сумму сможет взять по коммерческой ставке.



В этом году по предписанию Минсельхоза не менее 20% от общего объема субсидий, выделенных каждому региону, должно быть направлено малым хозяйствам. Но нам этого оказалось недостаточно, так как от КФХ и хозяйств с выручкой до 120 млн руб. в год было подано очень много заявок. Поэтому для нашей области было согласовано увеличение этой доли до 29%.



Татьяна Губина, Член совета директоров группы компаний « Малино

Наши предприятия подали заявки на льготные кредиты, которые пойдут на покупку средств защиты растений, семян, минеральных удобрений и прочего. Но скорость получения этих денег будет зависеть от того, насколько быстро реестр потенциальных заемщиков придет в Минсельхоз и будет вынесено решение по финансированию. В этом году контроль лимитов субсидий на льготное кредитование передан регионам. Мы приветствуем такое решение, поскольку региональные власти понимают важность поддержки аграриев. В прошлом году, когда заявки направлялись напрямую банкам, львиная доля кредитов ушла перерабатывающим предприятиям. Сельхозпроизводителям досталось мало. Но как будет действовать система в этом году, мы не знаем. Если наши заявки не будут одобрены, то придется брать кредиты по коммерческой ставке.



В целом мы позитивно относимся к новой системе поддержки. Во-первых, не приходится изымать из оборота большие средства для оплаты процентов. Во-вторых, сократился бумаготворческий процесс, поскольку все документы готовят банки.



Александр Калужских, Гендиректор компании «Овощи Краснодарского края»

Антон Романов, Гендиректор агроходлинга «Русское поле» (Нижегородская область)

Мы не берем краткосрочные кредиты, но получаем субсидии на компенсацию процентной ставки по инвестиционным кредитам по старой схеме. Привлекать деньги на оборотные цели в банке возможно только в рамках единого кредитного портфеля. Поскольку он у нас уже и так достаточно большой, взять средства на пополнение оборотного капитала сложно, так как у нас нет дополнительного обеспечения.

Наша компания активно участвует в программе краткосрочного кредитования по льготной ставке. Большая часть заявок, направляемых в Минсельхоз, утверждается. Растениеводческие предприятия группы в этом году должны получить деньги в полном объеме от заявленной суммы, а животноводческие хозяйства смогут частично закрыть потребность в финансировании текущей деятельности.



Поскольку мы не первый год работаем в этом направлении, льготные кредиты получаем в короткие сроки. Раньше мы выбирали банки и ждали, когда государство вернет нам субсидии. Теперь мы работаем с рекомендованными кредитными организациями, получаем деньги сразу, а субсидии от государства ждет уже банк. Однако во всех кредитных договорах банки указывают, что если государство задержит выплату субсидий, то они вправе взыскать эти средства с предприятий.

