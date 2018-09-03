«Черкизово» расширит географию. В группу может войти бройлерный актив «Приосколья»

Информация о том, что «Алтайский бройлер» будет выставлен на продажу, появилась еще в апреле, когда стало известно, что основной владелец «Приосколья» Геннадий Бобрицкий подал ходатайство в управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю о приобретении 60% акций предприятия, что означает их полную консолидацию в его руках. Ходатайство было одобрено в начале июня. «Актив крупный, со своей спецификой в плане логистики продаж, и в силу удаленности им не так просто управлять», — говорил источник на рынке. Окончательная сумма покупки обсуждается, сделка завершится после проведения юридической и финансовой проверки (due diligence) приобретаемой компании и одобрения ФАС, уточняет «Черкизово». Скорее всего, сделка будет закрыта до конца года.



Сколько стоит «Алтайский бройлер»

В оценке возможной стоимости актива «Приосколья» мнения экспертов разнятся. Партнер консалтинговой компании «А8 Практика» Андрей Тихомиров считает, что «Алтайский бройлер» может стоить на уровне 3,5-4 млрд руб. «Комментировать ценовую составляющую данной сделки достаточно сложно, так как роль могут сыграть объем текущего долга предприятия, а также возможные дисконты при определении цены», — поясняет он. В диапазоне 1,5-3 млрд руб. при условии погашения долга перед сделкой оценивает стоимость компании аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. «Учитывая стратегический сантимент, цена сделки вполне может быть выше рынка и тем самым интересна „Приосколью“», — говорит он. Эксперт напоминает, что в 2017 году «Алтайский бройлер» произвел 67 тыс. т мяса в живом весе. Выручка в 2016 году составила 5,2 млрд руб., чистая прибыль — 207,5 млн руб. Минусом, по его словам, может быть географическая удаленность, на построение логистики придется потратить много средств. Впрочем, эти инвестиции в конечном итоге могут окупиться по мере увеличения экспорта или наращивания портфеля активов на рынке Урала и Зауралья. Руководитель проектов практики «оценка бизнеса и активов» «НЭО Центра» Станислав Мудров склонен говорить о 5-6 млрд руб., он оценивает птицефабрику на уровне мультипликатор 1 к выручке и 8-10 к EBITDA с учетом финансовых показателей работы за 2016 год. «Однако данный диапазон скорее минимальный, так как „Черкизово“ заявляет планы по развитию бизнеса, увеличению реализации и, соответственно, денежного потока компании, поэтому вполне логично, что в рыночных показателях могла быть заложена премия», — добавляет эксперт.







По информации президента консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберта Давлеева, «Алтайский бройлер» был спроектирован как полностью вертикально интегрированный комплекс для производства примерно 100 тыс. т мяса бройлера в убойном весе в год, что в текущих ценах могло бы составлять годовой оборот в 10 млрд руб. Однако в прошлом году компания произвела всего 67 тыс. т в живом весе, что соответствует примерно 50 тыс. т в убойном. «С учетом амортизации и без учета долговой нагрузки такой актив в данном регионе может стоить чуть больше половины годового оборота — 3-4 млрд руб. Однако если считать по EBIT, то сумма может быть другой, поскольку мультипликатор не исключен на уровне от 3 до 7, а данные по EBIT компании недоступны. В любом случае, реальную стоимость актива должен оценить due diligence», — подытоживает эксперт.



После сообщения о намерениях приобрести «Алтайский бройлер» уже в середине июля акции «Черкизова» поднялись на 2,8%, достигнув в течение дня максимальных за два месяца 1,1 тыс. руб., сообщал журнал Financial One.







«Алтайский бройлер» является крупнейшим производителем мяса птицы в Алтайском крае. В 2017 году на предприятии было произведено около 67 тыс. т бройлера в живом весе. В структуру птицефабрики входят инкубаторий мощностью 48 млн яиц в год, комбикормовый завод, четыре площадки откорма, а также завод по убою и переработке мяса птицы в Бийске.



Первую продукцию предприятие выпустило в декабре 2008 года, проект был полностью реализован в 2012 году. Объем инвестиций составил около 7 млрд руб. Птицефабрика реализует мясо бройлеров, полуфабрикаты первичной разделки и субпродукты в 10 регионах Сибири, а также поставляет продукцию на экспорт в Казахстан. По итогам 2016 года выручка «Алтайского бройлера» составила 5,2 млрд руб., чистая прибыль — 208 млн руб.



Стратегическая покупка

Включение компании в структуру «Черкизова» может значительно расширить масштаб деятельности холдинга, добавит в портфель компании один из самых сильных и известных брендов Зауралья и упрочит позиции на рынке мяса птицы, говорится в сообщении группы. По расчетам компании, сделка позволит увеличить долю «Черкизова» на российском рынке мяса бройлера до 12%.



Одним из направлений стратегии «Черкизова» является диверсификация, сообщил представитель компании «Агроинвестору». Во-первых, каналов сбыта: группа не только работает с ритейлом, но и является ведущим экспортером мясной продукции, а также входит в топ-3 поставщиков ресторанных сетей. Во-вторых, продуктовая диверсификация: компания производит продукты для приготовления (RTC), готовые к разогреву (RTH) и к употреблению (RTE). В-третьих, региональная: «Черкизово» выпускает продукцию от Калининграда до Поволжья, а продает — от Калининграда до Дальнего Востока. Покупка «Алтайского бройлера» позволит усилить позиции компании в Сибири. «Динамика цен в СФО и ЦФО коррелирует, но из-за более низкой концентрации производства стоимость куриного мяса в сибирских регионах, как правило, на 10% выше», — отмечает представитель компании. Он также добавляет, что о дополнительных вложениях можно говорить только после завершения сделки. Как правило, «Черкизово» инвестирует в расширение ассортимента и повышение качества продукции после покупки нового предприятия. Группа остается открытой и к дальнейшим приобретениям и постоянно отслеживает возможности приобретения активов в рамках намеченной стратегии.



«Алтайский бройлер» также ценен тем, что птица выращивается на сбалансированных комбикормах собственного производства. В ассортименте около 100 наименований охлажденных и замороженных полуфабрикатов. «Продукция, выпускаемая птицефабрикой, любима и востребована покупателями, она продается в крупнейших федеральных и региональных торговых сетях, а также в розничных точках реализации, представленных на территории СФО», — говорится в сообщении «Черкизова».







В 2017 году «Приосколье» произвело 651,6 тыс. т мяса бройлера в живом весе. По данным Росптицесоюза, на долю компании пришлось около 12% рынка, холдинг в последние годы прочно удерживал первое место в стране по выпуску этого вида мяса. «Черкизово» оценивает собственную долю рынка бройлерного производства в пределах 11%. Выручка группы в первом квартале текущего года выросла на 4,6% и составила 21,9 млрд руб. при чистой прибыли в 2,9 млрд руб. «Завершится сделка или нет, мы рассчитываем, что „Черкизово“ станет крупнейшим производителем мяса бройлеров по итогам 2018-го», — высказался представитель компании.



«Это обычная сделка между предприятиями, тут нет каких-либо особенностей или „второго дна“», — считает исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. По его мнению, для «Приосколья» продажа этой птицефабрики — логичный шаг, позволяющий консолидировать активы в Белгородской области. «Всегда требуются управленцы, специалисты, доступ к ресурсной базе — растениеводческим площадкам, комбикормам и т. д. , а когда все расположено в одном месте, этим проще управлять, выстраивать инфраструктуру», — говорит эксперт. «Алтайский бройлер» расположен слишком далеко от основных производственных объектов головной компании, управление дистанционно, взаимодействие на национальном уровне дистрибуции затрудняется, из преимуществ только присутствие бренда на дальневосточном и сибирском рынках, подтверждает мысль Давлеев.



Также, полагает Корнеев, к подобному решению компанию подвело снижение рентабельности в отрасли, при которой экономия на издержках окажется нелишней. «Как и в случае с другими активами „Приосколья“, акционеры решили их „монетизировать“», — комментирует Давлеев. — Продажа „Инжавинской птицефабрики“ ГАП „Ресурс“ и репродукторов первого порядка Cobb Germany произошли по этой же причине».



Для «Черкизова» покупка «Алтайского бройлера» станет еще одним шагом к расширению своих кластеров, считает Корнеев. У компании большой опыт сделок M&A и давно наработаны технологи интеграции новых активов. Так что риски для них минимальны, в компании много компетентных специалистов, уточняет эксперт. Тихомиров тоже убежден, что, несмотря на географическую удаленность предприятия, проблем с его интеграцией не возникнет, так как группа обладает значительным опытом в сфере управления бизнес-процессами, плюс ко всему в Алтайском крае хорошая ресурсная база. Он также не исключает дальнейший интерес «Черкизова» к местным земельным активам. Давлеев отмечает, что проблемные моменты будут те же, что и когда-то у самого «Приосколья» — это вызовы дистанционного управления, необходимость перехода на новую корпоративную систему руководства производством и учета, внедрение новых стандартов качества, спецификаций, унификация политики продаж и маркетинга.



В целом, по мнению Тихомирова, покупка актива «Приосколья» позволит «Черкизову» расширить бизнес и упрочить позиции компании на рынке. «Алтайский бройлер» может стать определенным базисом для дальнейшей экспансии на рынок Сибири, думает он. Компания обладает всеми ресурсами для расширения географии, смотрит и изучает опыт других участников рынка, уже реализующих проекты на востоке России, знает эксперт.



Плюсом продвижения «Черкизова» на восток может стать расширение партнерства с федеральными сетями, наличие сырьевой базы (зерно), создание инфраструктурной базы для продвижения других продуктов группы в Сибирско-Дальневосточный регион, добавляет Давлеев. Также у компании Бабаева есть стратегия по выходу на внешние рынки, напоминает Корнеев. Возможно, часть производимых объемов в перспективе нескольких лет планируется выводить на экспорт, а региональные площадки вроде «Алтайского бройлера» нужны для удовлетворения локального спроса. Хотя, по мнению Тихомирова, Алтайский край может быть удобен компании как раз в плане реализации планов по ставкам продукции в Китай.



Нигматуллин также придерживается мнения, что сделка по покупке «Алтайского бройлера» — стратегическая для «Черкизова», так как открывает возможность для интенсификации экспортных поставок в Азию с географической точки зрения. Об ориентации на экспорт неоднократно говорил и менеджмент. В частности, речь шла о повышении выручки и маржи за счет реализации на внешних рынках невостребованных в России субпродуктов — куриных лап и т. п.







В целом по птице «Черкизово» уже лидер По объемам производства всех видов мяса птицы «Черкизово» уже в 2017 году обогнало «Приосколье». Группа произвела 615 тыс. т бройлера и 38 тыс. т индейки в живом весе — в сумме 653 тыс. т, что на 1,4 тыс. т больше, чем тогда же выпустила компания, контролируемая Геннадием Бобрицким.

Перераспределение на рынке

«Алтайский бройлер» — последний актив «Приосколья», расположенный за пределами Белгородской области. В начале года компания уже избавилась от принадлежавшей ей «Инжавинской птицефабрики» в Тамбовской области и двух племпродукторов. Результатом сделок может стать сокращение объемов производства «Приосколья» в текущем году до 467 тыс. т (если показатели по Белгородской области останутся на уровне 2017-го), а в рейтинге производителей мяса птицы холдинг опустится на третье место, так как «Ресурс», находившийся на этой позиции в прошлом году, намерен увеличить выпуск продукции. Продав «Инжавинскую птицефабрику» и «Алтайского бройлера», «Приосколье» потеряет около 120 тыс. т готовой продукции в 2018-м, указывает Давлеев.



Оптимизация бизнеса, по мнению Тихомирова, является основным мотивом к совершению этих сделок. Повышение своей финансовой позиции за счет продажи активов вполне логично, считает эксперт. При этом ранее источники в отрасли сообщали «Агроинвестору» об интересе «Приосколья» к активам «Белой птицы» в Белгородской области. Последняя планировала подать заявление о собственном банкротстве в связи со значительными финансовыми трудностями. Эксперты рынка полагают, что вполне возможна передача активов в управление устойчивой и знакомой с рынком компании, такой как «Приосколье».



Председатель совета директоров компании «Здоровая ферма» Алексей Верхотуров считает, что сейчас хорошее время для покупки новых активов. Последние годы перепроизводство мяса птицы стало очевидным: бройлера и продукции из него стало слишком много, в связи с чем неэффективные предприятия (не прошедшие реконструкцию) потеряли надежду остаться на плаву, претерпевая серьезные убытки. Многие подошли к банкротству или поиску нового собственника. Успешные же, в основном крупные холдинги, получили возможность расшириться за счет поглощения сторонних активов. «Вообще наличие такого числа мелких производств для большинства стран нетипично, в США и Европе уже давно все поделено между крупными игроками, — знает топ-менеджер. — На фоне того же американского рынка российский не сильно консолидирован: топ-3 производителей птицы занимают в России 30%, в США — более 50%, а в Англии — более 80%».



Старые птицефабрики иногда по пять раз выставляются на торги, но их никто не берет, отмечает Корнеев. На таких площадках невозможно получить адекватную себестоимость продукции. Иногда проще снести и построить на их месте новый комплекс, говорит он. Другая категория предприятий, выставляемых на продажу, по словам Давлеева, — несколько десятков действующих, но не особо успешных региональных предприятий, пока еще справляющихся с дефицитом оборотных средств на фоне значительного удорожания кормовых составляющих (зерно, соевый шрот, витамины, ветпрепараты и т. п. ). «Единственный сегмент, который потенциально интересен для покупателей, — это либо относительно успешные действующие независимые предприятия, либо производственные холдинги целиком», — подчеркивает эксперт.



Игроков, которые могут испытывать интерес к подобным сделкам, считает Корнеев, совсем немного — это топовые игроки рынка, такие как «Черкизово» и «Русагро». «Потенциальный интерес к российским птицеводческим комплексам могут проявлять инвесторы из Азии, стран арабского региона, но это точно не вопрос ближайших месяцев», — уверен он.



А вот «Здоровая ферма» пока не рассматривает возможность покупки новых активов, сообщает Верхотуров. Подъем цен на продукцию, который произошел с начала лета, по его словам, может оказаться кратковременным явлением, так что расширять производство сейчас смысла нет. Средняя цена тушки на рынке за два месяца возросла на 3,6% и составила на начало августа 100,2 тыс. руб./т. Вполне возможно, что бройлер подорожал как раз за счет снижения объема производства у крупных компаний, ухода с рынка мелких производителей и отсутствия реализации новых проектов в последние два года. «Последнее время многие компании работали с низкой маржинальностью, брендированной продукции приходится непросто: в условиях бережливого потребления население вновь выбирает продукты с оглядкой в первую очередь на их стоимость, — комментирует Верхотуров. — Это усиливает конкуренцию на рынке и заставляет производителей искать оптимальные продукты по соотношению цена — качество». По итогам 2018 года «Здоровая ферма» выпустит около 100 тыс. т мяса птицы в убойном весе.

