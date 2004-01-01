В последние годы сфера сельхозстрахования переживает спад, несмотря на совершенствование законодательства и выделение госсубсидий, пришла к выводу Счетная палата (СП) по результатам проверки исполнения закона о господдержке агрострахования. Так, если в 2014 году в страховании с господдержкой участвовало 62 региона, то в 2015-м их осталось 56, а застрахованные площади сократились примерно в полтора раза — с 12,8 млн га до 8,3 млн га. По итогам 2016 года регионов, участвующих в сельхозстраховании с господдержкой, по предварительным данным, осталось только 41.



Одна из главных причин этого, считают в Счетной палате, заключается в невыгодности страхования в его нынешних формах. Страховые выплаты находятся на очень низком уровне по отношению к уплаченной страховой премии: 13,1% в 2013 году, 12% — в 2014-м, 11,2% — в 2015-м. Для сравнения, доля выплат по ОСАГО — 66,2%, по добровольному медстрахованию — 74,1%. За 2014−2015 годы премии по данному виду страхования составили 22,6 млрд руб., в том числе 9,5 млрд руб. за счет средств федерального бюджета, а сумма страховых выплат — 2,7 млрд руб. «Неудивительно, что многих такое положение дел не устраивает», — заметил аудитор СП Андрей Перчян. Одновременно за этот же период на прямое возмещение ущерба от стихийных бедствий аграриям было выделено из бюджета 7,2 млрд руб. В результате целый ряд регионов, получивших возмещение ущерба от стихийных бедствий, в 2016 году от сельхозстрахования просто отказались. Среди них — Чечня, Бурятия, Калмыкия, Иркутская и Курганская области.



Другой фактор непопулярности агрострахования — систематическое нарушение Минсельхозом сроков принятия решений, констатировали аудиторы СП. Так, план сельхозстрахования ежегодно утверждался с опозданием около трех месяцев — в октябре вместо июля. Кроме того, из-за массового отзыва лицензий за последние три года из 53 страховщиков в сфере АПК осталось лишь 19, и они пользуются снижением конкуренции, зачастую соглашаясь работать только с крупными клиентами, говорится в сообщении СП.



Выявлены недостатки и в работе региональных уполномоченных органов. Например, в 2015 году правительство Воронежской области не исполнило свои обязательства по финансированию мероприятий, связанных со льготным страхованием, на 46 млн руб. Также были случаи отказа предоставить сельхозпроизводителям субсидии из-за «отсутствия лимитов» и случаи необоснованного требования с аграриев излишних документов для оформления компенсации.

