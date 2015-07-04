АПК активно получает проектное финансирование
4 июля 2015, 09:17
Девять из 23 одобренных инвестпроектов реализуются в сельском хозяйстве. В денежном выражении на них приходится более четверти необходимых кредитных средств.
39,64 млрд руб. потребуется на реализацию сельхозпроектов
Фото: Ю. Эйвазова/ Агроинвестор
Для участия в программе проектного финансирования с господдержкой на начало июля отобрано 23 проекта общей стоимостью 213,5 млрд руб., из них девять реализуются в отрасли сельского хозяйства. Инвестиции в агропроекты превышают 50,6 млрд руб. Совокупный объем запрашиваемых кредитных ресурсов составляет 146 млрд руб., в том числе на реализацию сельхозпроектов, по расчетам «Агроинвестора», потребуется 39,64 млрд руб.
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