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Инвестиции в садоводство

25 февраля 2016, 12:00

После введения продэмбарго на рынке яблок сложилась благоприятная конъюнктура, что позволяет быстрее вернуть вложения в садоводство.

Инвестиции в садоводство

Инвестиции в&nbsp;садоводство
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Фото: Pixabay

По данным Минсельхоза, в 2015 году на возмещение затрат на раскорчевку старых садов было выделено 110,08 млн руб., а на закладку новых и уход за ними — почти 2,5 млрд руб. Сопоставимую сумму планируется направить и в этом году. Однако полностью заменить импорт собственным производством в ближайшее время не получится, так как яблоня начинает плодоносить на второй-третий год.

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