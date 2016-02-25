После введения продэмбарго на рынке яблок сложилась благоприятная конъюнктура, что позволяет быстрее вернуть вложения в садоводство.

Инвестиции в садоводство

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По данным Минсельхоза, в 2015 году на возмещение затрат на раскорчевку старых садов было выделено 110,08 млн руб., а на закладку новых и уход за ними — почти 2,5 млрд руб. Сопоставимую сумму планируется направить и в этом году. Однако полностью заменить импорт собственным производством в ближайшее время не получится, так как яблоня начинает плодоносить на второй-третий год.