Российский Forbes опубликовал очередной рейтинг топ-200 богатейших бизнесменов России по итогам 2016 года. В том числе в него вошли девять предпринимателей, чьим основным бизнесом является сельское хозяйство.

«Русагро» принесла Вадиму Мошковичу $2,3 млрд

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Фото: М. Стулов

На 43-м месте рейтинга — председатель совета директоров и основной владелец (70,7%) «Русагро» Вадим Мошкович, его состояние как и год назад оценивается в $2,3 млрд, правда, тогда он был пятью строками выше. «Русагро» — один из крупнейших агрохолдингов страны, работает в свеклосахарном сегменте, масложировой отрасли, занимается растениеводством и производством свинины. Выручка компании в 2016 году выросла на 16% до 84,3 млрд руб.