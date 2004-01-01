

В прошлом году в России вновь активизировался птичий грипп. Ситуация развивается по наиболее негативному сценарию. Эпизоотия грозит не только охватить значительные территории, но и стать эндемической, то есть «прижиться» в местной фауне на долгие годы. Все это наносит серьезный урон российской птицеводческой отрасли и значительно сокращает ее экспортный потенциал.