

По ее оценке, наша страна поставит на мировой рынок 28 млн т этой агрокультуры, результат США будет на 0,3 млн т больше. Однако в следующем сельхозгоду, нарастив отгрузки до 29 млн т, Россия может вернуть первое место, если не учитывать совокупный экспорт стран Евросоюза, который прогнозируется на уровне 31 млн т. В текущем сезоне ЕС вывезет 27 млн т пшеницы. Общий мировой экспорт в новом сельхозгоду превысит 181,1 млн т, тогда как по итогам сезона-2016/17 объем глобальной торговли будет на уровне 178,8 млн т.