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Россия потеряет статус лидера по экспорту пшеницы
По итогам сезона-2016/17 Россия не сохранит мировое лидерство по экспорту пшеницы, следует из майского прогноза Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA)Агроинвестор, июнь 2017
По ее оценке, наша страна поставит на мировой рынок 28 млн т этой агрокультуры, результат США будет на 0,3 млн т больше. Однако в следующем сельхозгоду, нарастив отгрузки до 29 млн т, Россия может вернуть первое место, если не учитывать совокупный экспорт стран Евросоюза, который прогнозируется на уровне 31 млн т. В текущем сезоне ЕС вывезет 27 млн т пшеницы. Общий мировой экспорт в новом сельхозгоду превысит 181,1 млн т, тогда как по итогам сезона-2016/17 объем глобальной торговли будет на уровне 178,8 млн т.
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