

Масличные агрокультуры сохраняют статус одних из самых высокодоходных для аграриев на протяжении нескольких лет. Несмотря на некоторое снижение цен в сезоне-2016/17, подсолнечник, соя и рапс остались для сельхозпроизводителей по-прежнему привлекательными. Об этом свидетельствует и тот факт, что посевы масличных под урожай 2017 года, по данным Росстата, выросли почти на 3% до рекордных 12,5 млн га.