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Погодой масло не испортишь. Чего ждать от нового сезона игрокам масличного рынка
Посевы масличных агрокультур в 2017 году выросли на 3%. При благоприятных условиях страна могла бы рассчитывать на новый рекорд по сбору. Но погода, уже повлиявшая на развитие зерновых, внесла коррективы и по масличным. Однако сезон-2017/18 точно не будет провальным: недобор соевых бобов на мировом рынке и снижение курса рубля дают надежды на хорошие внутренние цены.Татьяна Карабут
Агроинвестор, сентябрь 2017
Масличные агрокультуры сохраняют статус одних из самых высокодоходных для аграриев на протяжении нескольких лет. Несмотря на некоторое снижение цен в сезоне-2016/17, подсолнечник, соя и рапс остались для сельхозпроизводителей по-прежнему привлекательными. Об этом свидетельствует и тот факт, что посевы масличных под урожай 2017 года, по данным Росстата, выросли почти на 3% до рекордных 12,5 млн га.
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