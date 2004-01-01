 Индейка тормозит. Темпы роста отрасли замедлились из-за ветеринарных проблем — Агроинвестор
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Рынки
Индейка тормозит. Темпы роста отрасли замедлились из-за ветеринарных проблем
Ирина Розенберг
Агроинвестор
март 2018
Бурный подъем индейководческого сектора, возможно, закончился, едва успев начаться. Если с 2014 по 2016 год объемы производства в сегменте увеличились вдвое, то в 2017-м прирост оказался меньше среднегодовых уровней — всего около 3%. Эксперты оптимистичны — это временный спад. Развитие отрасли будут стимулировать рост потребления и расширение экспорта
журнал «Агроинвестор»
март 2018
Срок возврата инвестиций вырос до 10 лет
Фото: «Евродон»


Менее чем за десять лет российский рынок индейки превратился из небольшой ниши птицеводства в отдельную категорию, представленную на прилавках магазинов наравне со свининой, говядиной, мясом бройлера и используемую переработчиками в качестве сырья. По данным консалтинговой компании Agrifood Strategies, объемы производства мяса индейки с 2010-го по 2016 год увеличились в 4,7 раза — с 48,2 тыс. т до 226,5 тыс. т в убойном весе. Причем в 2016-м по сравнению с предыдущим годом прирост составил более 50%. Эксперты прогнозировали, что такие темпы сохранятся и в ближайшей перспективе. Однако в конце 2016-го и в первой половине 2017-го в России активизировался грипп птиц, что привело к падежу поголовья бройлера на нескольких предприятиях в Московской области, Татарстане, Чечне, Краснодарском крае и других регионах. Поразил вирус и предприятие одного из крупнейших производителей индейки — ростовского «Евродона». Комплекс приостанавливал работу на полгода. По данным самой компании, было уничтожено около 15% поголовья птицы.

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