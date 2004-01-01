 В первом квартале импорт продовольствия достиг $6 млрд — Агроинвестор
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В первом квартале импорт продовольствия достиг $6 млрд
Агроинвестор
Агроинвестор
май 2018
В первые три месяца 2018 года ввоз продовольственной продукции и сырья для ее производства из стран дальнего зарубежья увеличился на 11,2% до почти $6 млрд, подсчитал «Агроинвестор» на основе предварительных данных таможенной статистики ФТС
журнал «Агроинвестор»
май 2018
Фото: Легион-Медиа


Так, импорт овощей за январь-март увеличился на 25,4% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года — до $490,4 млн, фруктов и орехов — на 16,4% до $1,16 млрд, растительных масел — на 9,8% до $308 млн.

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