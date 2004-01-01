В первом квартале импорт продовольствия достиг $6 млрд



Так, импорт овощей за январь-март увеличился на 25,4% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года — до $490,4 млн, фруктов и орехов — на 16,4% до $1,16 млрд, растительных масел — на 9,8% до $308 млн.