В текущем сельхозгоду из России экспортировано 15,82 млн т зерновых культур, в том числе 12,45 млн т пшеницы, 1,65 млн т кукурузы, 1,63 млн т ячменя. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза, ссылающегося на оперативные данные ФТС к 23 ноября 2016 года. Таким образом, экспорт зерновых на 0,8% отстает от аналогичного периода прошлого сезона, когда к этой дате было вывезено 15,95 млн т.

В октябре и первой половине ноября отставание было значительно более существенным. Так, к 16 ноября за рубеж было отправлено 14,77 млн т, что на 4,6% ниже прошлогоднего уровня в 15,48 млн т. Таким образом, за прошедшую неделю прошлогодние темпы практически удалось нагнать — с 16 по 23 ноября было вывезено 1,05 млн т зерновых. В аналитическом центре «СовЭкон» прогнозируют, что в целом в ноябре экспорт по сравнению с провальным октябрем возрастет и превысит прошлогодний показатель, однако в декабре на сохранение опережающего роста экспорта относительно прошлого сезона рассчитывать не стоит.

По итогам ноября экспорт зерна составит 3,7−3,8 млн т и впервые в этом сезоне превысит месячный результат прошлого года (3,13 млн т), соглашается замдиректора департамента стратегического маркетинга «Русагротранс» Игорь Павенский. «Тут несколько причин. Во-первых, довольно длительное время в малых портах был низкий уровень воды и часть объема экспорта была перенесена на ноябрь. Также сыграло роль достаточно существенное ослабление рубля и рост экспортных цен, которые за месяц подросли со $175 до $182 за тонну», — сказал он «Агроинвестору». В декабре экспорт будет примерно находиться на уровне прошлого года, ожидает эксперт. «Сейчас в портах Азовского моря теплая погода, восстановилась ситуация с уровнем воды, поэтому введение так называемых ледовых ограничений может сместиться на более поздний срок. Соответственно вполне допускаю, что в декабре мы можем рассчитывать на прошлогодний результат в 3,84 млн т, хоть он и был рекордным», — отметил Павенский, добавив, что экспортной статистике активно помогает кукуруза, которая в ноябре будет вывезена в беспрецедентном объеме 850−900 тыс. т (в ноябре 2015-го — 468 тыс. т).

В то же время суммарно к концу декабря экспорт все равно будет отставать от прошлогодних показателей, полагает Павенский. «В 2015 году с июля по декабрь вывезли 21,5 млн т, в этом сезоне у нас получится 21 млн т, так что нагоним и перегоним прошлый год только во второй половине сезона», — сказал он.

Урожай зерна в текущем году будет рекордным и превысит 117 млн т в чистом весе, ранее заявлял глава Минсельхоза Александр Ткачев. По оперативным данным органов управления АПК российских регионов, к 25 ноября намолочено 124 млн т зерна в бункерном весе, убрано 96,6% посевной площади при урожайности 27,2 ц/га. Согласно озвученным ранее прогнозам Минсельхоза, экспорт зерна в сезоне 2016/2017 составит 35−40 млн т против 33,9 млн тонн в прошлом сельхозгоду. В «СовЭконе» ожидают экспорт на уровне 39 млн т, в Институте конъюнктуры аграрного рынка — 39,4 млн т, в «Русагротрансе» — 36,6 млн т, в том числе 28 млн т пшеницы.