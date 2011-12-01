По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), экспорт продуктов российской сахарной индустрии в сезоне-2016/17 резко вырос. В частности вывоз сахара за весь сельхозгод составит около 350 тыс. т, мелассы — 590 тыс. т, гранулированного свекловичного жома — свыше 1,2 млн т.



Основными потребителями российского сахара по-прежнему остаются бывшие страны СССР и соседние государства. «Хотя бы понемногу стабильные поставки многие годы идут в Монголию, Казахстан, Южную Осетию, Абхазию, Украину (чаще ЛНР и ДНР), а также США (в основном для снабжения авиатранспорта), — рассказывает ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. — В другие страны СССР (Азербайджан, Таджикистан, Туркмению, Грузию, Узбекистан, Молдову) плюс Афганистан и КНДР — вывоз активизируется в годы высокого производства сахара, как это было, например в уходящем сезоне и в 2011/12 сельхозгоду». Открываются для российского сахара и новые рынки дальнего зарубежья: с 2015/16-го стали идти отгрузки в Иорданию, с 2016/17-го — в Сирию, Египет, Сербию (автотранспортом из ЦЧР) и Китай (по железной дороге и также автотранспортом). Кроме этого, в последние годы активизировался экспорт в страны ЕАЭС — Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Армению.



По мнению эксперта, в рамках традиционных рынков сбыта Россия в будущем вряд ли когда-либо сможет экспортировать более 400−600 тыс. т сахара, в силу активного развития переработки сырца (в Узбекистане, Казахстане, Азербайджане, Грузии, Армении) и местами развития свекловодства (в Казахстане, Киргизии, Туркмении, Азербайджане). В предыдущие годы активного вывоза также случались заметные поставки в Нидерланды, Черногорию, Великобританию, Литву, Эстонию, Норвегию, Италию и другие государства. При определенных условиях экспорт на эти рынки может активизироваться, считает Иванов. Чтобы в принципе выйти на более высокие объемы вывоза необходимо повышать уровень экспортной логистики, а также работать над снижением себестоимости, улучшать качество, упаковку, маркировку сахара. «Теоретические рынки сбыта на планете огромны, мировая торговля сахаром превышает 50 млн т в год», — напоминает эксперт.



Экспорт мелассы в текущем сезоне увеличился на 42%. В мире из нее делают различные пищевые и аминокислоты, используют в производстве фармацевтической продукции. В России меласса используется для производства спирта, дрожжей, лимонной, молочной кислот, в качестве добавки в корма животным. «Теоретически существенные объемы мелассы (как и некондиционного зерна и отходов АПК и пищевой промышленности) мог бы поглотить огромный рынок биоэтанола: местами в чистом виде, а чаще как добавка в бензины Е5, Е10-Е30», — говорит Иванов.



Вывоз гранулированного свекловичного жома вырос в 2016/17 сельхозгоду на 32%. На экспорт уходит значительная часть от общего производства, так как в силу разных причин внутренний рынок сбыта не развит, обращает внимание эксперт. Жом используется на корм для КРС, лошадей, коз, кроме того его добавляют в корма для свиней и собак.

