 ЕС хочет ввести торговые санкции против России на 1,4 млрд евро — Агроинвестор
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Рынки
ЕС хочет ввести торговые санкции против России на 1,4 млрд евро
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
декабрь 2017
В такую сумму Евросоюз оценивает ущерб от действующего запрета на импорт свинины
Продовольственное эмбарго в отношении стран ЕС введено в августе 2014 года
Фото: Pixabay

Евросоюз намерен обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой о введении торговых санкций в отношении России на €1,39 млрд ($1,65 млрд или свыше 96,6 млрд руб.) в год из-за ограничений на импорт свинины. Как сообщает Reuters, запрос будет направлен в экспертную группу ВТО 3 января и, как ожидается, даст старт новому раунду тяжб.

Ограничения на импорт свиноводческой продукции из Евросоюза были введены Россельхознадзором в начале 2014 года из-за вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в Польше и странах Прибалтики. Евросоюз оспорил эти ограничения, и в августе экспертная группа ВТО встала на его сторону, признав запрет неправомерным. Россия подала апелляцию, однако в феврале этого года она была отклонена. Однако, как заявляет Евросоюз, к настоящему времени запрет так и не был снят, в связи с чем на Россию должны быть наложены торговые санкции. Их объем в €1,39 млрд рассчитан, исходя из общей стоимости экспорта европейской свиноводческой продукции в Россию в 2013 году с увеличением на 15% ежегодно.

В начале декабря Минэкономразвития России заявляло, что Россия не согласна со сделанными ВТО выводами. «Считаем, что, руководствуясь процессуальными формальностями и упустив ключевой фактор продолжающегося распространения АЧС в Евросоюзе, арбитры фактически поверили ЕС «на слово», не проверив эффективность сдерживающих болезнь инструментов», — говорилось в заявлении министерства.

Тем не менее, Россия исполнила решение ВТО «добросовестно, в полном объеме и в сроки, установленные Органом по разрешению споров», отмечалось в заявлении. В то же время министерство указывало, что запрет на ввоз в Россию живых свиней и свиноводческой продукции из Евросоюза будет сохранен в рамках эмбарго, введенного президентским указом в августе 2014 года.

Представитель Минэкономразвития на вопрос «Агроинвестора» о возможном введении санкций не ответил. ВТО может ввести санкции путем изменения таможенных пошлин, то есть пошлины на другую продукцию, которой Россия торгует с Евросоюзом, могут увеличиться на сумму санкций, поясняет завкафедрой агроэкономики экономического факультета МГУ Сергей Киселев. «Но это решение должен принимать не сам Евросоюз, а специальная комиссия ВТО. И запрашиваемая сумма еще может быть пересмотрена», — уточнил Киселев «Агроинвестору». Тем не менее, свиноводческий рынок все равно не будет открыт, так как действует продэмбарго, которое практически невозможно оспорить, указал он. «Есть санкции против нас со стороны Евросоюза, и есть наши ответные санкции. То есть это, во-первых, взаимные меры, а во-вторых, они базируются на специальных статьях, которые фактически неоспариваемые», — добавил он.

Страны Евросоюза и США начали вводить антироссийские санкции с марта 2014 года после присоединения Крыма к России, а позднее — в связи с конфликтом на юго-востоке Украины. 14 декабря лидеры стран ЕС решили продлить ограничения еще на шесть месяцев, до июля 2018 года, окончательное решение Совета ЕС по этому вопросу ожидается позднее в четверг. В ответ Россия запретила поставки продуктов из стран, которые ввели санкции и присоединились к ним, эмбарго действует до конца 2018 года.

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