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Russian Crop Production — 2016/17

14 июля 2016, 12:32

IV бизнес-конференция Russian Crop Production-2016/17 — ведущая площадка для профессионалов отраслевого сообщества, реализовавших современные технологические решения в своих агрохолдингах и крупнотоварных хозяйствах, в регионах и на предприятиях

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Перед началом
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IV бизнес-конференция Russian Crop Production-2016/17 — ведущая площадка для профессионалов отраслевого сообщества, реализовавших современные технологические решения в своих агрохолдингах и крупнотоварных хозяйствах, в регионах и на предприятиях

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