Russian Crop Production — 2016/17

IV бизнес-конференция Russian Crop Production-2016/17 — ведущая площадка для профессионалов отраслевого сообщества, реализовавших современные технологические решения в своих агрохолдингах и крупнотоварных хозяйствах, в регионах и на предприятиях

Перед началом 1 из 27 IV бизнес-конференция Russian Crop Production-2016/17 — ведущая площадка для профессионалов отраслевого сообщества, реализовавших современные технологические решения в своих агрохолдингах и крупнотоварных хозяйствах, в регионах и на предприятиях

















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