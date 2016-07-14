Russian Crop Production — 2016/17
14 июля 2016, 12:32
IV бизнес-конференция Russian Crop Production-2016/17 — ведущая площадка для профессионалов отраслевого сообщества, реализовавших современные технологические решения в своих агрохолдингах и крупнотоварных хозяйствах, в регионах и на предприятиях
Перед началом
IV бизнес-конференция Russian Crop Production-2016/17 — ведущая площадка для профессионалов отраслевого сообщества, реализовавших современные технологические решения в своих агрохолдингах и крупнотоварных хозяйствах, в регионах и на предприятиях
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