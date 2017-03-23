Производство ягод за год увеличилось на 6%

По данным Росстата, в прошлом году все хозяйства страны собрали 806,8 тыс. т ягод — на 6% больше, чем в 2015-м. Правда, подавляющая часть урожая — 793,8 тыс. т — пришлась на хозяйства населения. Сельхозорганизации получили 8,9 тыс. т, КФХ — около 4 тыс. т.

Больше всего ягод вырастили в Центральном федеральном округе 1 из 5 Фото: Агроинвестор В 2016 году больше всего ягод вырастили аграрии Центрального федерального округа — 3,4 тыс. т. На втором месте Сибирь, сельхозорганизации которой собрали около 2,9 тыс. т. Также в тройке лидеров Приволжье с 0,89 тыс. т.









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