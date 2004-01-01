Михаил Глушков, Национальный плодоовощной союз: «Около 15% турецких томатов не соответствовало нашим нормам»

Введение ограничений на импорт овощей позволило очистить российский рынок в том числе и от недоброкачественной продукции. Когда Россельхознадзор лишился полномочий

по контролю остаточного содержания пестицидов и ядохимикатов, даже на внутреннем рынке Турции упало качество томатов, поскольку производители

совсем перестали о нем заботиться. При этом по цене такая продукция была

конкурентоспособнее российской.